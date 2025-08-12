Talleres y negocios invaden áreas verdes en Tegucigalpa pese a multas de L100,000

Tegucigalpa, Honduras.- La principal pérdida de áreas verdes en el Distrito Central se debe a la instalación de talleres mecánicos, casetas comerciales y espacios para parqueos vehiculares. De acuerdo a Edwin Sánchez, de la Unidad de Gestión Ambiental, la capital cuenta con 1,038 áreas verdes distribuidas en 12 bulevares, sin mencionar las 3,227 sectores que tienen sus propios parques o áreas verdes. Aunque Sánchez indicó que la cantidad de áreas registradas solo cinco están invadidas, los vecinos aseguran que cada día aumenta la ocupación ilegal. “En El Carrizal, en la salida al norte, atrás de la estación número cuatro del Cuerpo de Bomberos y cerca del puente, toda esa área fue invadida por talleres y vendedores”, denunciaron residentes de la colonia.

Esta área verde, en las cercanías del bulevar Fuerzas Armadas, es solo un ejemplo de muchas más que están ocupadas por invasores. Colonias populares como la Kennedy, Hato de Enmedio, Villa Nueva y la Cerro Grande, sus vecinos han hecho protestas para intentar frenar la ocupación de estos espacios.

“Frente a Plaza Miraflores es otra área verde que ocupan conductores del transporte público como parqueo y así hay muchos más en Tegucigalpa”, lamentó Enrique Rodríguez, vecino de El Carrizal.

Denuncias

El director del Departamento Municipal de Justicia, Daniel Moya, informó a EL HERALDO que este 2025 han atendido alrededor de 10 denuncias por invasión de áreas verdes en la capital hondureña. “De donde más hemos recibido denuncias es del sector del Hato de Enmedio, la Kennedy y sectores de Villa Nueva”, pormenorizó Moya. Amplió que la recuperación de estas áreas verdes se realiza por dos vías: actuando de oficio y por denuncia de la población capitalina. “Cuando es el tema de denuncia, se verifica con Catastro que sea o no área verde y si está vendida”, detalló.

El funcionario municipal reconoció que la mayoría de espacios son tomados de manera ilegal por invasores de oficio. “Según lo que hemos atendido en estos casos, es que la mayoría son invasores de oficio, es decir, de gente que se dedica a vender aceras para negocios sin estar autorizado ni facultado”, señaló Moya. En lo que va del 2025 se han cerrado dos negocios por ocupar áreas verdes de la capital. La Alcaldía también ha recuperado áreas verdes en la colonia Las Cascadas y en la Cerro Grande, entre otras. Las multas por invadir áreas verdes van desde 5,000 hasta 100,000 lempiras, advierte la comuna capitalina. “Las sanciones pueden ir desde 5,000 hasta cifras que pueden superar los 100,000 lempiras, debido a que a veces se deforesta y se causan daños irreparables al espacio”, informó. “En algunas ocasiones incluso se emite un informe al Ministerio Público para que proceda porque a veces se configura en esencia el delito de estafa”, dijo Moya. Esto ocurre cuando alguien vende un área verde a otra persona sin estar facultada.