Denuncian al subcomisionado de Transporte, Leonel Rojas, por disparar contra su esposa y cuñada

Tegucigalpa, Honduras.- "Quien le dispara a una mujer no es hombre ni persona, es un psicópata", dijo Ricardo Hernández, quien denunció que el inspector general del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), Leonel Rojas, habría disparado a su esposa y cuñada tras una discusión. Hernández, pareja de la hermana de la víctima, reveló que en horas de la noche del lunes Rojas tuvo una discusión con su esposa, luego la golpeó en reiteradas ocasiones y le disparó dos veces en el abdomen. "Luego llega la madre de mis hijos, como es hermana, a defenderla. Le dispara también en la cabeza. Estamos pasando ahorita una situación dura", relató.

Agregó: "Todo esto se generó por un pleito entre pareja, donde su esposa defiende a su hermana y resulta con esta herida que la tiene aquí hospitalizada. Claro, ella pide ayuda, Fany (la esposa de Rojas) pide ayuda, entonces usted como hermano defiende a su hermana, a su hermano, y cuando llega lo que hace es dispararle tanto a la esposa de él como a la madre de mis hijos. A la madre de mis hijos le pegó el balazo en la cabeza, agarró el cerebro, eso es grave". Lamento que lo único que hicieron las autoridades policiales fue llegar e intentar calmar la situación, sin tomar medidas contra el agresor. "¿Cómo es posible que un funcionario público...? Bueno, todo es posible en este gobierno de tener tantos psicópatas. Alguien de esta naturaleza, ¿cómo puede andar libre? ¿Cómo puede estar tan campante?" Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.