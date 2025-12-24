Escrutinio especial avanza lento a falta de más de 300 actas a nivel presidencial

Tegucigalpa, Honduras.- Este 24 de diciembre, a pocas horas de celebrar la Navidad, el escrutinio especial de las actas con inconsistencia a nivel presidencial seguía avanzando a cuentagotas. El avance en esta etapa de las elecciones generales 2025 ha sido lento, como se ha mantenido desde que comenzó, el jueves 18 de diciembre. Pese a que el pleno de consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó la noche del martes, por mayoría de votos, hacer la declaratoria oficial en el nivel presidencial con las actas escrutadas hasta el momento, la expectativa sigue, ya que se debe continuar con las actas a nivel municipal y de diputados.

A eso de las 10:30 de la noche del martes, faltaban por escrutar 395 actas, pero en la mañana, el turno B, que es el menos productivo, dejó el recuento con 333 actas, es decir que apenas avanzaron en 66 actas en toda la noche. Antes de las 8:00 de la mañana de hoy, los integrantes de las Juntas Especiales de Verificación y Recuento (JEVR), estaban terminando de ingresar al turno A, no obstante, el proceso no había comenzado de esos las 10:48 de la mañana de este miércoles. Hasta el momento, se ha avanzado en el 99.93% de las actas presidenciales, sumando 19,153 actas de las 19,167 que son en total, con un faltante de 333 actas a la espera de ser escrutadas, según el portal web de resultados preliminares. Algunos escrutadores habían expresado a EL HERALDO que el CNE les iba a dar feriado hoy 24 de diciembre y mañana 25 por motivo de las fiestas navideñas, pero hasta la fecha ninguno de los consejeros o codirectores electorales ha confirmado esa versión.

Otros niveles

A nivel municipal también existen una serie de inconsistencias que deben ser resueltas, por ejemplo en Francisco Morazán ya se avanzó en el 99.56% de las actas, y 596 presentan inconsistencias. De estas, 492 son del Distrito Central, donde hasta el momento el ganador es Juan Diego Zelaya, candidato del Partido Nacional, con 158,723 votos, es decir el 37.95% del total. En segundo lugar, está Jorge Aldana, actual alcalde capitalino por el Partido Libertad y Refundación (Libre), que suma 158,110 votos, es decir, el 37.80% del total la marcas.

En este caso la diferencia es bastante estrecha y se puede definir a medida avance el escrutinio especial, ya que el candidato nacionalista está arriba por 613 votos, es decir, el 0.15%. En Cortés también hay pendientes 458 actas con inconsistencias, de las cuales 205 son de San Pedro Sula, en Choluteca faltan 106 en todo el departamento, 108 en Olancho, 147 en El Paraíso, es decir, a nivel de corporaciones tienen que avanzar en este proceso. En el nivel de diputados también existen inconsistencias en la mayor parte de los 18 departamentos, que podrían sacar a unos y meter a otros al Congreso Nacional, según los datos.