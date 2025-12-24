Marlon Ochoa afirma que declaratoria aprobada por consejeras del CNE no es válida

Tegucigalpa, Honduras.- Marlon Ochoa, consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), remitió un escrito con copia a las consejeras Ana Paola Hall y Cossette López estableciendo que lo aprobado en la reunión del pleno del 23 de diciembre no es válido. El representante de Libertad y Refundación (Libre) en el órgano electoral afirmó que, luego de las 8:33 p.m., no había quórum ya que él había abandonado la reunión.

No obstante, Ochoa comenzó la sesión de pleno y en el ocaso se marchó, alegando que no podía acompañar las decisiones de las consejeras en votar a favor de brindar la declaratoria de las elecciones generales. De hecho, el consejero votó en contra del punto de agenda sobre el informe de secretaría general, documento que recomendaba realizar la declaratoria. "Conforme fedatario de la secretaría general de este órgano electoral, así como lo dispuesto en los artículos 12 y 19 de la LEH, la secretaría general no puede certificar ni considerar como válidamente aprobado por mayoría ningún acuerdo adoptado después de las 8:33 p.m. del 23 de diciembre de 2025, por incumplir el quórum requerido para sesionar y deliberar", sentenció Marlon Ochoa.

Tras retirarse de la sesión del pleno, el exministro de Finanzas se presentó al Ministerio Público (MP) para interponer una denuncia “criminal” por intenciones de hacer declaratoria presidencial sin haber finalizado el conteo de la totalidad de las actas. “No puedo acompañar esto y me retiro”, sentenció el consejero previo a trasladarse al MP para presentar la denuncia. Aunque el CNE no ha hecho oficial ninguna fecha, dentro del Partido Nacional afirmaron que esperan la declaratoria oficial para este 24 de diciembre.