Policía desaloja a colectivos de Libre que protestaban en salida de Tegucigalpa hacia San Pedro Sula

Tegucigalpa, Honduras.- La Policía Nacional desalojó la mañana de este 24 de diciembre a simpatizantes del Partido Libertad y Refundación (Libre) que mantenían una protesta en la salida al norte de Tegucigalpa.
Los miembros de Libre se encontraban en la carretera CA-5 en las cercanías de la posta El Durazno y se manifestaban por los últimos acontecimientos en el proceso electoral.
La Policía precisó que el desalojo fue tranquilo y se hizo para permitir el libre acceso de las personas que salen e ingresan a la capital.
Los integrantes del partido de gobierno habían quemado llantas y se manifestaron en contra de la decisión de las consejeras Ana Paola Hall y Cossette López en aprobar la declaratoria para las elecciones generales.
Los resultados de los comicios precisan que antes de las 8:00 a.m. de este 24 de diciembre, Nasry Asfura ganaba las elecciones con 1,479,822 votos.
Mientras Salvador Nasralla contabilizaba 1,452,796; teniendo una ventaja a favor del candidato del Partido Nacional de 27,026 votos.
El partido de la estrella solitaria afirmó que este día se prevé la declaratoria del CNE sobre nombren a Nasry Asfura como el nuevo presidente de Honduras.