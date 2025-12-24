Policía desaloja a colectivos de Libre que protestaban en salida de Tegucigalpa hacia San Pedro Sula

Tegucigalpa, Honduras.- La Policía Nacional desalojó la mañana de este 24 de diciembre a simpatizantes del Partido Libertad y Refundación (Libre) que mantenían una protesta en la salida al norte de Tegucigalpa. Los miembros de Libre se encontraban en la carretera CA-5 en las cercanías de la posta El Durazno y se manifestaban por los últimos acontecimientos en el proceso electoral.

La Policía precisó que el desalojo fue tranquilo y se hizo para permitir el libre acceso de las personas que salen e ingresan a la capital. Los integrantes del partido de gobierno habían quemado llantas y se manifestaron en contra de la decisión de las consejeras Ana Paola Hall y Cossette López en aprobar la declaratoria para las elecciones generales. Los resultados de los comicios precisan que antes de las 8:00 a.m. de este 24 de diciembre, Nasry Asfura ganaba las elecciones con 1,479,822 votos. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.