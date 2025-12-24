  1. Inicio
Policía desaloja a colectivos de Libre que protestaban en salida de Tegucigalpa hacia San Pedro Sula

Los militantes del partido de gobierno protestaron en contra de la declaratoria oficial que planea dar el CNE

Policía desaloja a colectivos de Libre que protestaban en salida de Tegucigalpa hacia San Pedro Sula

La Policía acudió desde temprano para hacer el respectivo desalojo.

Tegucigalpa, Honduras.- La Policía Nacional desalojó la mañana de este 24 de diciembre a simpatizantes del Partido Libertad y Refundación (Libre) que mantenían una protesta en la salida al norte de Tegucigalpa.

Los miembros de Libre se encontraban en la carretera CA-5 en las cercanías de la posta El Durazno y se manifestaban por los últimos acontecimientos en el proceso electoral.

La Policía precisó que el desalojo fue tranquilo y se hizo para permitir el libre acceso de las personas que salen e ingresan a la capital.

Los integrantes del partido de gobierno habían quemado llantas y se manifestaron en contra de la decisión de las consejeras Ana Paola Hall y Cossette López en aprobar la declaratoria para las elecciones generales.

Los resultados de los comicios precisan que antes de las 8:00 a.m. de este 24 de diciembre, Nasry Asfura ganaba las elecciones con 1,479,822 votos.

Mientras Salvador Nasralla contabilizaba 1,452,796; teniendo una ventaja a favor del candidato del Partido Nacional de 27,026 votos.

El partido de la estrella solitaria afirmó que este día se prevé la declaratoria del CNE sobre nombren a Nasry Asfura como el nuevo presidente de Honduras.

