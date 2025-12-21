Cuidados clave con sus mascotas en época navideña

Tegucigalpa, Honduras.- La temporada navideña transforma por completo el hogar: luces, adornos, aromas festivos y movimiento constante. Sin embargo, lo que para las personas es un ambiente mágico y lleno de tradición, para las mascotas puede convertirse en un escenario de riesgos.

Perros y gatos suelen ser curiosos, exploradores naturales y, en muchos casos, sensibles a los cambios del entorno. Por eso, es importante prestar especial atención a las decoraciones y ornamentos típicos de esta época para evitar accidentes.

Uno de los elementos que más llama su atención es el árbol de Navidad. Su tamaño, brillo y adornos lo vuelven un irresistible punto de exploración, especialmente para los gatos que tienden a treparlo o para los perros que lo golpean con la cola o el cuerpo.

Para prevenir caídas o lesiones, se recomienda fijar bien la base, evitar adornos de vidrio en las zonas más bajas y supervisar su comportamiento los primeros días.

También conviene mantener los cables de luces protegidos o fuera de su alcance, ya que algunas mascotas, sobre todo cachorros, pueden morderlos y sufrir descargas eléctricas.

Los adornos navideños representan otro foco importante de cuidado. Esferas pequeñas, moños, listones, campanas y figuras decorativas pueden terminar en la boca de perros y gatos, provocando obstrucciones intestinales o asfixia.