Cuidados clave con sus mascotas en época navideña

Tegucigalpa, Honduras.- La temporada navideña transforma por completo el hogar: luces, adornos, aromas festivos y movimiento constante. Sin embargo, lo que para las personas es un ambiente mágico y lleno de tradición, para las mascotas puede convertirse en un escenario de riesgos.
Perros y gatos suelen ser curiosos, exploradores naturales y, en muchos casos, sensibles a los cambios del entorno. Por eso, es importante prestar especial atención a las decoraciones y ornamentos típicos de esta época para evitar accidentes.
Uno de los elementos que más llama su atención es el árbol de Navidad. Su tamaño, brillo y adornos lo vuelven un irresistible punto de exploración, especialmente para los gatos que tienden a treparlo o para los perros que lo golpean con la cola o el cuerpo.
Para prevenir caídas o lesiones, se recomienda fijar bien la base, evitar adornos de vidrio en las zonas más bajas y supervisar su comportamiento los primeros días.
También conviene mantener los cables de luces protegidos o fuera de su alcance, ya que algunas mascotas, sobre todo cachorros, pueden morderlos y sufrir descargas eléctricas.
Los adornos navideños representan otro foco importante de cuidado. Esferas pequeñas, moños, listones, campanas y figuras decorativas pueden terminar en la boca de perros y gatos, provocando obstrucciones intestinales o asfixia.
Los materiales brillantes, como el papel metálico de los regalos, suelen ser especialmente atractivos para ellos. Lo ideal es evitar que estas decoraciones queden al nivel del suelo o en superficies donde la mascota pueda alcanzarlas con facilidad.
Asimismo, al envolver regalos, es recomendable desechar inmediatamente las cintas y restos de papel para impedir que los confundan con juguetes.
Otras formas de protegerlos
La Navidad es un momento para compartir, y las mascotas forman parte importante de la familia. Con unos cuantos ajustes en la decoración y un poco de atención preventiva, es posible disfrutar plenamente de la temporada sin poner en riesgo su bienestar.
Luces. La iluminación festiva también requiere precaución. Las series de luces LED son más seguras que las tradicionales, pero aun así deben colocarse en áreas elevadas o protegidas, especialmente si el animal tiene tendencia a morder objetos nuevos.
Velas. Las velas, muy comunes en centros de mesa, nacimientos o rituales navideños, deben mantenerse lejos de superficies por donde la mascota pase frecuentemente. Un simple movimiento de cola puede tirarlas y provocar quemaduras o incendios, por lo que su uso debe ser siempre supervisado o sustituido.
Plantas. Las plantas decorativas de la temporada también pueden representar un peligro. La nochebuena, una de las más populares, es irritante para perros y gatos; aunque su toxicidad suele ser leve, puede causar vómitos, salivación excesiva o irritación en la piel.
Espacio. La dinámica dentro del hogar también cambia durante esta época: visitas, música alta y movimiento constante pueden generar estrés en animales más sensibles. Crear un pequeño refugio dentro de la casa, con su cama, agua fresca y algunos juguetes, puede ayudar a que tengan un espacio al que acudir cuando necesiten calma.