JOH envía mensaje de Navidad tras salir de la cárcel: “Vienen tiempos mejores para todos”

Tegucigalpa, Honduras.- El expresidente Juan Orlando Hernández , indultado por el presidente de EE UU , Donald Trump , envió un mensaje de Navidad junto a su familia, video que fue compartido en redes sociales.

El video muestra a Hernández Alvarado solo, mientras a la exprimera dama Ana García junto a sus dos hijas.

“La Navidad es un tiempo para dar gracias por las bendiciones que Dios nos regala cada día”, indica JOH.

Seguidamente detalla: “Hoy Honduras pasa la página y comienza un nuevo capítulo... Como familia deseamos que puedan disfrutar estas fiestas en paz, rodeados del cariño de quienes más aman”.

Aunque en el video no se refiere a las elecciones en Honduras, abona: “Con la esperanza y con la confianza que vienen tiempos mejores para todos... Que Dios bendiga a Honduras”.

El expresidente Juan Orlando Hernández fue indultado por Donald Trump el 28 de noviembre.