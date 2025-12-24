  1. Inicio
JOH envía mensaje de Navidad tras salir de la cárcel: “Vienen tiempos mejores para todos”

El expresidente Juan Orlando Hernández envió el mensaje desde EE UU tras salir de la prisión

  • Actualizado: 24 de diciembre de 2025 a las 10:21

Tegucigalpa, Honduras.- El expresidente Juan Orlando Hernández, indultado por el presidente de EE UU, Donald Trump, envió un mensaje de Navidad junto a su familia, video que fue compartido en redes sociales.

El video muestra a Hernández Alvarado solo, mientras a la exprimera dama Ana García junto a sus dos hijas.

JOH revela cómo fue su relación con Sean ‘Diddy’ Combs y estafador de cripto en la cárcel

“La Navidad es un tiempo para dar gracias por las bendiciones que Dios nos regala cada día”, indica JOH.

Seguidamente detalla: “Hoy Honduras pasa la página y comienza un nuevo capítulo... Como familia deseamos que puedan disfrutar estas fiestas en paz, rodeados del cariño de quienes más aman”.

Aunque en el video no se refiere a las elecciones en Honduras, abona: “Con la esperanza y con la confianza que vienen tiempos mejores para todos... Que Dios bendiga a Honduras”.

El expresidente Juan Orlando Hernández fue indultado por Donald Trump el 28 de noviembre.

Juan Orlando Hernández deja entrever que querían matarlo en la cárcel en EE UU y, ¿volverá a Honduras?

El 26 de junio de 2024 fue condenado a 45 años de prisión por delitos relacionados con el narcotráfico y posesión de armas de fuego en una corte de Nueva York, Estados Unidos.

En una reciente entrevista en EE UU al PBD Podcast, descartó que tenga planificado volver a Honduras porque no hay garantías de seguridad para él y su familia.

Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

