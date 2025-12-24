JOH envía mensaje de Navidad tras salir de la cárcel: “Vienen tiempos mejores para todos”

Tegucigalpa, Honduras.- El expresidente Juan Orlando Hernández, indultado por el presidente de EE UU, Donald Trump, envió un mensaje de Navidad junto a su familia, video que fue compartido en redes sociales.
El video muestra a Hernández Alvarado solo, mientras a la exprimera dama Ana García junto a sus dos hijas.
“La Navidad es un tiempo para dar gracias por las bendiciones que Dios nos regala cada día”, indica JOH.
Seguidamente detalla: “Hoy Honduras pasa la página y comienza un nuevo capítulo... Como familia deseamos que puedan disfrutar estas fiestas en paz, rodeados del cariño de quienes más aman”.
Aunque en el video no se refiere a las elecciones en Honduras, abona: “Con la esperanza y con la confianza que vienen tiempos mejores para todos... Que Dios bendiga a Honduras”.
El expresidente Juan Orlando Hernández fue indultado por Donald Trump el 28 de noviembre.
El 26 de junio de 2024 fue condenado a 45 años de prisión por delitos relacionados con el narcotráfico y posesión de armas de fuego en una corte de Nueva York, Estados Unidos.
En una reciente entrevista en EE UU al PBD Podcast, descartó que tenga planificado volver a Honduras porque no hay garantías de seguridad para él y su familia.