JOH revela cómo fue su relación con Sean ‘Diddy’ Combs y estafador de cripto en la cárcel

El expresidente Juan Orlando Hernández brindó una entrevista al PBD Podcast y entre los diferentes temas que abordó, fue consultado por su relación los cantantes Sean ‘Diddy’ Combs y Tekashi 6ix9ine, así como Sam Bankman-Fried, es un exempresario, inversor y estafador estadounidense convicto por fraude.
Hernández Alvarado mencionó que no pretende volver a Honduras porque no hay medidas de seguridad para su persona y familia. “No tengo intención de volver a Honduras en este momento. No existen garantías de seguridad ni de derechos para mí o mi familia en el país. Eso sí que mi único deseo es estar con mi familia y recuperar el tiempo perdido”, mencionó.
Sam Bankman-Fried, el fundador de FTX -lo que fue en su momento la plataforma de intercambio de criptomonedas más grandes del mundo-, ha sido sentenciado a 25 años de prisión en Estados Unidos. Quien fuera conocido como el "rey de las criptomonedas", fue arrestado en 2022 en Bahamas después de que FTX se declarara en bancarrota.
¿Dónde conociste a Sam Bankman Freed? Le preguntó el entrevistador. Juan Orlando Hernández contestó: “Estaba en Brooklyn. En Brooklyn estaba en una unidad especial y conocí a Sam allí”.
“Con Sam desarrollamos una relación muy cercana. Hablábamos sobre mi caso y cosas así. Conocí a su padre y madre”, continuó diciendo.
“Estaba este otro tipo que es un cantante...”, siguió expresando. ¿Diddy ¿Estabas en prisión con Diddy y Sam Bankman Freed? Preguntó el comunicador, él contestó: “sí”.
¿Has hablado con ellos? Le preguntaron al mandatario, acotando: “Sí, bueno, al principio. No los conocía como las figuras que eran. También estaba solo. Había otro tipo, un rapero muy famoso, lo llaman 69, creo, pero no sabía hasta que alguien me dijo...”.
¿Tekashi69? “Sí... me dijeron que esos chicos eran muy grandes en la música y cosas así”, dijo JOH. ¿Alguna vez hablaste con Diddy? Preguntaron al expresidente, a lo que él dijo: “Un par de palabras”.
Siguiendo la plática, le presentaron un artículo donde Sam Bankman Freed dijo lo siguiente del expresidente de Honduras: “He pasado un año y medio en la misma unidad como Juan Orlando y lo conocí bastante bien. Me gustaría pensar que nos hicimos amigos”.
El expresidente mencionó que compartió más tiempo con Sam Bankman Freed, mientras con Sean ‘Diddy’ Combs estuvo poco tiempo departiendo. En la entrevista también dejó entrever que lo mandaron a cárceles con reos altamente peligrosos porque querían hacerle daño.