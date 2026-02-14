  1. Inicio
Nasry Asfura volverá a viajar a EE UU, ahora para reunirse con Marco Rubio

El presidente Nasry Asfura estará en Estados Unidos por tercera vez desde que ganó la presidencia

  • Actualizado: 14 de febrero de 2026 a las 20:07
El 12 de enero del presente año fue la reunión entre Asfura y Rubio, previo a la investidura del mandatario hondureño.

Foto: Cortesía redes Marco Rubio

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente Nasry Asfura viajará nuevamente a Estados Unidos tras haberlo hecho dos veces desde que ganó las elecciones en Honduras en octubre de 2025.

Asfura Zablah estuvo en Washington previo a tomar posesión -el 27 de enero- y el 7 de febrero en la residencia del presidente de EE UU, Donald Trump, en Florida.

Asfura afirma que el Estado está “en rojo” y arrastra deuda por L17,000 millones

En esta nueva ocasión regresará a la capital estadounidense para sostener una reunión con Marco Rubio, secretario de Estado de EE UU.

El encuentro será el sábado 7 de marzo y fue confirmado este 14 de febrero por el presidente Asfura mientras hacía una gira por San Pedro Sula, Cortés.

“Será un encuentro muy interesante y será una oportunidad para fortalecer las relaciones bilaterales y avanzar en temas estratégicos, económicos y comerciales que beneficien a Honduras”, declaró el jefe de Estado durante una visita a la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC).

El viaje marcará la extensa agenda que el presidente ha entablado con Estados Unidos, a quien ha tildado de ser el socio comercial más importante de Honduras.

¿Quién es Lee Jaruzeslki, el nuevo funcionario nombrado por Nasry Asfura?

En la semana entrante, el gobierno hondureño designará una comisión técnica encargada de trabajar con sus homólogos de EE UU y revisar los aranceles que el país del norte impone, buscando reducir los gravámenes.

Los aranceles que Estados Unidos impone a Honduras oscilan el 10% y 25%, por lo que “tenemos que, a la brevedad posible como hondureños, sacar y dar esa seguridad y ese arreglo lo más rápido posible”, puntualizó el mandatario este día en la costa norte.

El viaje a Washington será el segundo de forma oficial como presidente para "Papi a la Orden" y se espera que lo acompañe la cancilller Mireya Agüero.

También podría estar el embajador de Honduras designado en EE UU, Roberto Flores Bermúdez, si Washington brinda el beneplácito antes del 7 de marzo.

Julio Cruz
Julio Cruz
Periodista

Periodista desde 2012. Ha trabajado en televisión, radio y prensa escrita; además de desempeñarse como periodista deportivo. Redactor de contenidos en la fuentes de Casa Presidencial, Relaciones Exteriores, Embajadas acreditadas en Honduras y otras. Graduado en la UNAH.

