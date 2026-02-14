Nasry Asfura volverá a viajar a EE UU, ahora para reunirse con Marco Rubio

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente Nasry Asfura viajará nuevamente a Estados Unidos tras haberlo hecho dos veces desde que ganó las elecciones en Honduras en octubre de 2025. Asfura Zablah estuvo en Washington previo a tomar posesión -el 27 de enero- y el 7 de febrero en la residencia del presidente de EE UU, Donald Trump, en Florida.

En esta nueva ocasión regresará a la capital estadounidense para sostener una reunión con Marco Rubio, secretario de Estado de EE UU. El encuentro será el sábado 7 de marzo y fue confirmado este 14 de febrero por el presidente Asfura mientras hacía una gira por San Pedro Sula, Cortés. “Será un encuentro muy interesante y será una oportunidad para fortalecer las relaciones bilaterales y avanzar en temas estratégicos, económicos y comerciales que beneficien a Honduras”, declaró el jefe de Estado durante una visita a la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC). No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir El Heraldo HN. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. SUSCRIBIRSE El viaje marcará la extensa agenda que el presidente ha entablado con Estados Unidos, a quien ha tildado de ser el socio comercial más importante de Honduras.