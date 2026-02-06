Nasry Asfura designa a Roberto Flores Bermúdez como embajador en EE UU

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente Nasry Asfura confirmó que designó a Roberto Flores Bermúdez como embajador en Washington, Estados Unidos.
Asfura reafirmó la designación este 6 de febrero previo a viajar hacia Florida, EE UU, donde se reunirá con el presidente Donald Trump en su residencia en Palm Beach, conocida como Mar-a-Lago.
Flores Bermúdez es diplomático de carrera y abogado que ha sido parte del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, Honduras.
Se desempeñó como notario de la Corte Suprema de Justicia en 2017 y asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores de Honduras en 2017.
Cuenta con estudios de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y posgrados en la Universidad Internacional de Valencia, España.
Diplomático de carrera
El plenipotenciario tiene vasta experiencia al desempeñarse como negociador jefe de Honduras en el Proceso de Paz de Centroamérica a finales de la década de 1980.
En 1990 fungió como embajador y designado Representante Permanente de Honduras ante las Naciones Unidas y se sumaron representaciones en las Embajadas de Honduras en Washington D.C. (1994-1998), Londres (1998-1999) y Berlín (2002-2006).
En febrero de 1999, Flores Bermúdez fue nombrado ministro de Relaciones Exteriores de Honduras, cargo que finalizó en 2002.
En tanto, el 15 de mayo del 2006 presentó sus cartas credenciales ante el presidente de EE UU, George W. Bush, que lo oficializó como embajador hondureño en Washington, puesto que volverá a desempeñar.
Él nació el 15 de agosto de 1949, se graduó de la Facultad de Derecho en 1973 y es experto en temas de integración centroamericana.
Ahora solo restará que el gobierno de Donald Trump dé el beneplácito para que se instale oficialmente.