Nasry Asfura designa a Roberto Flores Bermúdez como embajador en EE UU

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente Nasry Asfura confirmó que designó a Roberto Flores Bermúdez como embajador en Washington, Estados Unidos. Asfura reafirmó la designación este 6 de febrero previo a viajar hacia Florida, EE UU, donde se reunirá con el presidente Donald Trump en su residencia en Palm Beach, conocida como Mar-a-Lago.

Flores Bermúdez es diplomático de carrera y abogado que ha sido parte del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, Honduras. Se desempeñó como notario de la Corte Suprema de Justicia en 2017 y asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores de Honduras en 2017. Cuenta con estudios de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y posgrados en la Universidad Internacional de Valencia, España.

Diplomático de carrera

El plenipotenciario tiene vasta experiencia al desempeñarse como negociador jefe de Honduras en el Proceso de Paz de Centroamérica a finales de la década de 1980. En 1990 fungió como embajador y designado Representante Permanente de Honduras ante las Naciones Unidas y se sumaron representaciones en las Embajadas de Honduras en Washington D.C. (1994-1998), Londres (1998-1999) y Berlín (2002-2006). En febrero de 1999, Flores Bermúdez fue nombrado ministro de Relaciones Exteriores de Honduras, cargo que finalizó en 2002.