Nasry Asfura sale hacia EE UU para reunirse con Donald Trump y adelanta temas a tratar

Comayagua, Comayagua.- El presidente Nasry Asfura salió luego del mediodía de este jueves -desde Comayagua- hacia Estados Unidos para reunirse con su homólogo de EE UU, Donald Trump, el sábado 7 de febrero a las 3:30 p.m., hora local. El jefe de Estado hondureño estuvo acompañado por la canciller Mireya Agüero y confirmaron que el encuentro con Trump será este sábado en la residencia del mandatario en Florida.

Asfura adelantó que “hay varios temas (a tratar) en estas relaciones con EE UU, nuestro socio comercial más grande. Temas de los aranceles y arneses ya que Guatemala y El Salvador ya lo hicieron. Estoy manejando comercio exterior desde Presidencial y estamos listos para poder empezar y le hemos comunicado a EE UU que estamos listos comenzar las pláticas”. Informó que EE UU busca priorizar la “inversión privada ya que quieren invertir en infraestructura y energía. Si no entendemos que la inversión privada es importante no podemos darle trabajo a la gente”. Continuó diciendo: “Quiero agradecer a la bancada del Partido Nacional, Liberal, Pinu y DC por aprobar el decreto de salud y poder administrar la emergencia nacional de salud que tenemos. Tenemos una emergencia que tenemos que resolverla, también agradezco a Libre que se abstuvieron y creo que es un compromiso de todos”. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir El Heraldo HN. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. SUSCRIBIRSE

Precisó que “la semana que viene van a revisar en el Congreso el decreto que mandé para la compra de maquinaria para los alcaldes junto al programa de bacheo”. Retomando la reunión con Donald Trump, acotó que esperan una respuesta de EE UU con relación a los aranceles que aplica a Honduras y poder revisar los gravámenes. “Estamos preparados con un equipo responsable y técnico para hablar los aranceles, no puedo decir en qué porcentaje se pueden reducir porque dependerá de Estados Unidos. En mi gira antes de tomar posesión hablamos de temas de seguridad, inversión, tratados comerciales y podamos seguir en este tema”.