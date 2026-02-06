¿Cuáles son las cuotas por tipo de vivienda con fondos Banhprovi?

Tegucigalpa, Honduras.- El acceso a una vivienda en Honduras es favorable si el interesado aplica a los fondos del Banco Hondureño para la Producción y Vivienda (Banhprovi). Ese banco estatal de desarrollo cuenta con dos productos: vivienda social con un monto hasta de 1,300,000 lempiras y una tasa de interés de 4%. El segundo es vivienda clase media con un financiamiento hasta de 4,000,000 lempiras, a una tasa de 7%.

El plazo máximo para ambos programas de vivienda es de 30 años. Hasta 2022, las tasas de interés eran de 9.7% para vivienda social y 12% para vivienda clase media. Edwin Araque, expresidente del Banhprovi, asegura que este banco es la mejor opción para gestionar préstamos hipotecarios en el país por las condiciones favorables de los créditos. Agrega que entre 2022-2025 se desembolsaron 5,775.3 millones de lempiras para 7,267 préstamos para vivienda social y L16,734.1 millones en 8,44 créditos para vivienda clase media.

No obstante, una de las consultas constantes de los interesados en préstamos hipotecarios es el costo de los créditos con fondos Banhprovi. Para vivienda social se definieron cinco tramos del préstamo como ejemplo, que van de 500,000 a 1,300,000 lempiras a 30 años y 4% de tasa de interés, ya que los casos pueden variar porque hay personas que tienen terreno o cuentan con una parte del dinero para la construcción. Si Usted gestiona 500,000 lempiras, la cuota mensual es de 2,387 lempiras; por L700,000 pagará L3,341.91; por L900,000 cancelará L4,296.74; por L1,100,000 la mensualidad es de L5,251.57 y por L1,300,000 es de L6,206.40. En el caso del préstamo para vivienda clase media, a 30 años plazo y 7% de tasa de interés, se definieron cinco categorías que van de 1,400,000 a 4,000,000 lempiras.