¿Por qué Isis Cuéllar no se presentó a la audiencia inicial?

Tegucigalpa, Honduras.- El portavoz del Poder Judicial, Carlos Silva, confirmó que algunos imputados en el caso Sedesol no se presentaron al inicio de la audiencia inicial, sin que ello represente una falta al proceso, ya que la ley no exige su presencia en esta etapa.

“De acuerdo con la información que estarían dando los equipos de defensa es que no se estarían presentando por lo menos el día de hoy”, explicó Silva, al referirse a la ausencia de varios acusados durante la jornada inicial.

El funcionario detalló que el Código Penal establece que la comparecencia de los imputados no es obligatoria durante el desarrollo de la audiencia inicial, aunque sí será necesaria al momento de la lectura de la resolución correspondiente a esta fase procesal.