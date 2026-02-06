¿Por qué Isis Cuéllar no se presentó a la audiencia inicial?

Tegucigalpa, Honduras.- El portavoz del Poder Judicial, Carlos Silva, confirmó que algunos imputados en el caso Sedesol no se presentaron al inicio de la audiencia inicial, sin que ello represente una falta al proceso, ya que la ley no exige su presencia en esta etapa.
“De acuerdo con la información que estarían dando los equipos de defensa es que no se estarían presentando por lo menos el día de hoy”, explicó Silva, al referirse a la ausencia de varios acusados durante la jornada inicial.
El funcionario detalló que el Código Penal establece que la comparecencia de los imputados no es obligatoria durante el desarrollo de la audiencia inicial, aunque sí será necesaria al momento de la lectura de la resolución correspondiente a esta fase procesal.
Silva recordó que la audiencia inicial comenzó este día y podría extenderse durante varios días debido a la magnitud del caso. Según indicó, el Ministerio Público (MP) presentará al menos 40 medios de prueba documentales, además de testigos y peritajes.
“Seguramente se estará trabajando varios días, arrancando hoy y probablemente durante toda la siguiente semana”, señaló el portavoz judicial, al destacar la complejidad del expediente.
Asimismo, confirmó que algunos equipos legales notificaron previamente que sus defendidos no acudirían al inicio de la audiencia, aunque aclaró que no podía precisar la identidad de los imputados ausentes.
Aunque Silva no precisó quienes son los imputados que no estarán presentes, la ausencia de la diputada (suspendida de su cargo temporalmente) Isis Cuéllar, no pasó desapercibida.
En contraste, el extitular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), José Carlos Cardona, sí se presentó ante el juzgado y aseguró estar preparado para enfrentar el proceso.
Cardona afirmó que solicitó en varias ocasiones rendir declaración ante el MP y otras instancias, sin que se le brindara esa oportunidad. Además de Cardona, al menos otros tres imputados acudieron a la audiencia.