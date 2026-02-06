  1. Inicio
  2. · Honduras

¿Por qué Isis Cuéllar no se presentó a la audiencia inicial?

El Poder Judicial aclaró que la normativa vigente no obliga a los imputados a comparecer en la audiencia inicial, aunque sí deberán estar presentes al momento de la resolución

  • Actualizado: 06 de febrero de 2026 a las 09:36
¿Por qué Isis Cuéllar no se presentó a la audiencia inicial?

El funcionario detalló que el Código Penal establece que la comparecencia de los imputados no es obligatoria durante el desarrollo de la audiencia inicial.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- El portavoz del Poder Judicial, Carlos Silva, confirmó que algunos imputados en el caso Sedesol no se presentaron al inicio de la audiencia inicial, sin que ello represente una falta al proceso, ya que la ley no exige su presencia en esta etapa.

“De acuerdo con la información que estarían dando los equipos de defensa es que no se estarían presentando por lo menos el día de hoy”, explicó Silva, al referirse a la ausencia de varios acusados durante la jornada inicial.

El funcionario detalló que el Código Penal establece que la comparecencia de los imputados no es obligatoria durante el desarrollo de la audiencia inicial, aunque sí será necesaria al momento de la lectura de la resolución correspondiente a esta fase procesal.

José Carlos Cardona al llegar a audiencia: “Nunca se malversó dinero de los programas sociales”

Silva recordó que la audiencia inicial comenzó este día y podría extenderse durante varios días debido a la magnitud del caso. Según indicó, el Ministerio Público (MP) presentará al menos 40 medios de prueba documentales, además de testigos y peritajes.

“Seguramente se estará trabajando varios días, arrancando hoy y probablemente durante toda la siguiente semana”, señaló el portavoz judicial, al destacar la complejidad del expediente.

Asimismo, confirmó que algunos equipos legales notificaron previamente que sus defendidos no acudirían al inicio de la audiencia, aunque aclaró que no podía precisar la identidad de los imputados ausentes.

José Carlos Cardona: de comparar a “Mel” con Morazán a decir que él lo inculpó en caso Sedesol

Aunque Silva no precisó quienes son los imputados que no estarán presentes, la ausencia de la diputada (suspendida de su cargo temporalmente) Isis Cuéllar, no pasó desapercibida.

En contraste, el extitular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), José Carlos Cardona, sí se presentó ante el juzgado y aseguró estar preparado para enfrentar el proceso.

Cardona afirmó que solicitó en varias ocasiones rendir declaración ante el MP y otras instancias, sin que se le brindara esa oportunidad. Además de Cardona, al menos otros tres imputados acudieron a la audiencia.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias