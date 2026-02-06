José Carlos Cardona al llegar a audiencia: “Nunca se malversó dinero de los programas sociales”

Cardona esta vez fue más mesurado y evitó referirse a la diputada Isis Cuéllar , quien el 5 de febrero fue suspendida de su cargo -momentáneamente- tras la audiencia de declaración de imputado.

Tegucigalpa, Honduras.- El exministro de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) , José Carlos Cardona , llegó antes de las 8:30 a.m. a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para la audiencia inicial por la investigación en Sedesol .

El exfuncionario dijo que “es importante que cubran la evolución del debido proceso, hoy se van a demostrar las pruebas con la que nos acusa el Ministerio Público y se tiene que demostrar la prueba, evidencia que es la figura del contubernio que se utilizó en el requerimiento fiscal y tienen que demostrar si las 12 personas nos confabulamos para hacer lo que ellos dicen que se hizo”.

Añadió que “estamos listos y preparados para defendernos, puse mi renuncia para ponerme a las órdenes de la justicia, solicité por escrito tres veces al Ministerio Público dar mi declaración y estuve en el Tribunal Superior de Cuentas, pero no hubo tiempo de hacer nada y desconozco las razones por las cuales no se me tomó la declaración”.

José Carlos Cardona reafirmó que hizo un buen trabajo en Sedesol y no se malversó dinero del Estado.

“Estoy listo para declarar cuando lo necesiten y estoy confiando en la justicia de mi país. No estuviera con la frente en alto si no hubiera planificado o haya sido parte de esa operación. Manejé dos instituciones y nunca se malversó dinero de los programas sociales, hicimos un buen trabajo”.