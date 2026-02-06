José Carlos Cardona al llegar a audiencia: “Nunca se malversó dinero de los programas sociales”

Tegucigalpa, Honduras.- El exministro de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), José Carlos Cardona, llegó antes de las 8:30 a.m. a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para la audiencia inicial por la investigación en Sedesol.
Cardona esta vez fue más mesurado y evitó referirse a la diputada Isis Cuéllar, quien el 5 de febrero fue suspendida de su cargo -momentáneamente- tras la audiencia de declaración de imputado.
El exfuncionario dijo que “es importante que cubran la evolución del debido proceso, hoy se van a demostrar las pruebas con la que nos acusa el Ministerio Público y se tiene que demostrar la prueba, evidencia que es la figura del contubernio que se utilizó en el requerimiento fiscal y tienen que demostrar si las 12 personas nos confabulamos para hacer lo que ellos dicen que se hizo”.
Añadió que “estamos listos y preparados para defendernos, puse mi renuncia para ponerme a las órdenes de la justicia, solicité por escrito tres veces al Ministerio Público dar mi declaración y estuve en el Tribunal Superior de Cuentas, pero no hubo tiempo de hacer nada y desconozco las razones por las cuales no se me tomó la declaración”.
José Carlos Cardona reafirmó que hizo un buen trabajo en Sedesol y no se malversó dinero del Estado.
“Estoy listo para declarar cuando lo necesiten y estoy confiando en la justicia de mi país. No estuviera con la frente en alto si no hubiera planificado o haya sido parte de esa operación. Manejé dos instituciones y nunca se malversó dinero de los programas sociales, hicimos un buen trabajo”.
Finalmente, declaró que “salí por la puerta de atrás y me hicieron pasar la vergüenza en un Consejo de Ministros para renunciar y lo hice, esa fue otra injusticia. Voy a dejar que sea la justicia la que determine y no voy a pronunciarme más sobre este y otros temas porque hay vidas que se han arruinado, incluida la mía. Espero que se pueda demostrar en los tribunales nuestra inocencia ya que no tenemos nada que ver”.
En total son 12 personas las acusadas por el Ministerio Público (MP), todas acusadas de fraude.