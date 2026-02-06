Asesinan al abogado penalista René Altamirano en el barrio Medina de SPS

San Pedro Sula, Cortés.- La tarde de este viernes- 06 de febrero- fue asesinado el abogado penalista René Altamirano en la 14 calle, entre la segunda y tercera avenida del barrio Medina, en San Pedro Sula, departamento de Cortés.

El profesional del derecho fue acribillado a una cuadra de su bufete, en San Pedro Sula, mientras compraba en una pulpería, donde su cuerpo quedó tendido.

El hecho se registró hace unos instantes, cuando presuntamente dos sujetos a bordo de una motocicleta le dispararon en reiteradas ocasiones, dejándolo gravemente herido. Murió antes de que llegara la ambulancia.