Asesinan al abogado penalista René Altamirano en el barrio Medina de SPS

San Pedro Sula, Cortés.- La tarde de este viernes- 06 de febrero- fue asesinado el abogado penalista René Altamirano en la 14 calle, entre la segunda y tercera avenida del barrio Medina, en San Pedro Sula, departamento de Cortés.
El profesional del derecho fue acribillado a una cuadra de su bufete, en San Pedro Sula, mientras compraba en una pulpería, donde su cuerpo quedó tendido.
El hecho se registró hace unos instantes, cuando presuntamente dos sujetos a bordo de una motocicleta le dispararon en reiteradas ocasiones, dejándolo gravemente herido. Murió antes de que llegara la ambulancia.
Elementos policiales acordonaron la escena e iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar el móvil del crimen y dar con los responsables.
Altamirano fue abogado de Ramón Bertetty, imputado en el caso del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), y apoderado legal de la familia Handal. Defendió a don “Chepe” Handal.
Trayectoria
También era el apoderado legal del exalcalde de San Pedro Sula, Rodolfo Padilla Sunseri, quien enfrentó acusaciones y procesos judiciales vinculados a presuntos delitos como abuso de autoridad y malversación de fondos públicos relacionados con proyectos de su administración.
Defendió a Plutarco Ruíz, asesino de la Miss Honduras María José Alvarado y su hermana Sofía Trinidad Alvarado.
Llevó el caso de la paleontóloga francesa-estadounidense Susan Lee Hendrickson a quien le fueron decomisados 63,000 dólares el 13 de abril de 2016, en el Aeropuerto Ramón Villeda Morales de San Pedro Sula, que estaban bajo resguardo en la bóveda del Banco Central de Honduras (BCH) y fueron parte del botín que habría sustraído la ahora encausada fiscal Francia Sofía Medina Martínez.