Exportación de camarón de Honduras inicia 2026 con una caída de 4.52%

Así lo indica el primer informe de comercialización de la Asociación Nacional de Acuicultores de Honduras (Andah) al revelar que el volumen exportado bajó de 7,303,951 a 6,973,164 libras en enero del bienio 2025-2026, equivalente a 330,787 libras menos.

Tegucigalpa, Honduras.- La exportación hondureña de camarón cultivado comenzó 2026 con una reducción de 4.52%.

Javier Amador, director ejecutivo de la Andah, sostiene que una serie de factores explican ese resultado. El primero es la caída del volumen exportado a Centroamérica al variar de 1,094,246 a 335,316 libras, equivalente a una reducción de 758,930 libras, lo que se debe al cierre del mercado de Guatemala.

También bajaron las exportaciones a Taiwán de 938,975 a 409,609 libras, o sea 529,366 libras menos, así como a Estados Unidos al pasar de 351,404 a 152,465 libras, equivalente a una disminución de 198,939 libras, según el informe de la Asociación Nacional de Acuicultores de Honduras.

No obstante, México y la Unión Europea amortiguaron esas caídas a esos destinos. Las exportaciones de camarón cultivado a México aumentaron de 2,103,949 a 2,849,996 libras, que equivalen a 746,047 libras más.

Hacia la UE se enviaron 2,906,136 libras, superando las 2,573,771 libras, que significó 332,365 libras de incremento. Pese a que el volumen exportado se redujo en el primer mes de 2026, las divisas generadas denotan un incremento al pasar de 27,046,335 a 25,734,107 dólares, o sea $1,312,228 en valores nominales y 5.09 puntos porcentuales.