¿Nasry Asfura romperá relaciones con China y regresará con Taiwán? Esto se sabe

Previo a las elecciones, EL HERALDO le consultó a Yu Bo por la advertencia de candidatos presidenciales como Nasry Asfura y Salvador Nasralla en volver a retomar relaciones con Taiwán. "El principio de una sola China es un principio reconocido por la comunidad internacional, es una norma que rige las relaciones internacionales. La República Popular China es el legítimo gobierno de toda China y Taiwán es parte inalienable de China, el tema de Taiwán es un asunto interno y está la reunificación nacional de la nación china y está como un gran sentimiento, además que son los intereses fundamentales de China", inició diciendo a este rotativo. Añadió que "todos los países como miembros de la ONU respetan la resolución de la ONU que ya establece que es una sola China, tenemos relaciones con más de 180 naciones reconociendo el principio de una sola China y esa es la historia, es el lado correcto de la historia y la voluntad del pueblo que sea una reunificación nacional de China".