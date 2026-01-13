¿Nasry Asfura romperá relaciones con China y regresará con Taiwán? Esto se sabe

¿Nasry Asfura, presidente electo de Honduras, romperá relaciones con China y regresará con Taiwán? Esto es lo que se ha informado hasta el momento en cuanto a las relaciones diplomáticas que mantendrá el nuevo presidente del país.
Nasry Asfura tomará posesión el 27 de enero en el Congreso Nacional y desde ya se ha informado que no invitará a presidentes, solo contará con misiones diplomáticas acreditadas en el país, como embajadores o jefes de misión. Durante su campaña dejó en claro que retomaría las relaciones con Taiwán, pero en las últimas semanas su discurso ha cambiado.
Honduras rompió relaciones con Taiwán el 26 de marzo del 2023. Poco más de un año había transcurrido desde que la presidenta Xiomara Castro asumió. La decisión se hizo luego de negociar varios aspectos de cooperación con Taiwán y que la isla no podía responder a la petición del gobierno de Castro. Ante ello, el mandato hondureño optó por la República Popular China.
Fue en abril de 2023 que llegó a Tegucigalpa la delegación de la República Popular China, encabezada por Yu Bo, quien en ese momento solo era el jefe de misión. Posteriormente, Yu Bo fue designado como embajador en Honduras y fue acreditado ante Cancillería y ante la presidenta Xiomara Castro. A la fecha él se mantiene.
Previo a las elecciones, EL HERALDO le consultó a Yu Bo por la advertencia de candidatos presidenciales como Nasry Asfura y Salvador Nasralla en volver a retomar relaciones con Taiwán. "El principio de una sola China es un principio reconocido por la comunidad internacional, es una norma que rige las relaciones internacionales. La República Popular China es el legítimo gobierno de toda China y Taiwán es parte inalienable de China, el tema de Taiwán es un asunto interno y está la reunificación nacional de la nación china y está como un gran sentimiento, además que son los intereses fundamentales de China", inició diciendo a este rotativo. Añadió que "todos los países como miembros de la ONU respetan la resolución de la ONU que ya establece que es una sola China, tenemos relaciones con más de 180 naciones reconociendo el principio de una sola China y esa es la historia, es el lado correcto de la historia y la voluntad del pueblo que sea una reunificación nacional de China".
"China es el país que ama la paz y que hace la fuerza por la paz, por el desarrollo y la estabilidad del mundo. Estamos con una política exterior muy clara y consecuente. Nosotros, como miembros del Consejo de Seguridad de la ONU y como la segunda potencia económica, respetamos a todos los países y creemos que todos los países sean fuerte e iguales. Nosotros respetamos los asuntos internos de cada país y también defendemos los intereses propios como los asuntos internos de China", acotó Yu Bu previo a los comicios.
Tras el trinunfo de Nasry Asfura, China se pronunció y dijo que las elecciones de Honduras eran un tema interno. Al mismo que afirmaron estar dispuestos “a colaborar con Honduras para impulsar la relación bilateral sobre la base del principio de una sola China”.
"Tengo un triángulo que estoy claro: se llama Estados Unidos, Israel y Taiwán. Lo tengo claro en mi mente: con ese triángulo de países amigos podemos construir un gran equipo de trabajo para crear soluciones para el país", manifestó Nasry Asfura en julio del 2025. Sin embargo, tras ganar los comicios, Asfura brindó una entrevista a CNN y le consultaron si rompería relaciones con China, siendo mesurado en ese momento: “Hace un rato dije que un presidente debe de buscar las mejores condiciones y en eso nos vamos a enfocar, donde más nos convenga ahí nos vamos a enfocar. Tengo que buscar las mejores líneas, tengo que ser responsable y 55 mil hondureños estaban bajo el TPS y tenemos que traerle tranquilidad y seguridad a los hondureños en EE UU”, dijo.
¿Entonces no romperá relaciones con China? Se le repreguntó, él dijo: “Una vez entrando al gobierno hay que analizar los compromisos y ahí buscaremos las mejores decisiones para Honduras”. Sin embargo, el 6 de enero, en el programa Frente a Frente, la designada presidencial María Antonieta Mejía adelantó que el presidente electo restablecerá relaciones con Taiwán. Sin embargo, queda la duda con China ya que el gobierno chino pide que al tener relaciones con ellos, no se reconozca a Taiwán.
Junto al tema de China y Taiwán, otro punto en diplomacia que abordará Asfura al iniciar su mandato es el restablecimiento de relaciones al mismo nivel con Israel, en virtud que Honduras retiró a su embajador territorio israelí en 2025.