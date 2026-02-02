Así es Mar-a-Lago, la lujosa casa de Donald Trump donde recibiría a Nasry Asfura

La mansión tiene 114 habitaciones y está anclada a un arrecife de coral con hormigón y acero para resistir a los huracanes y tiene un diseño hispano-morisco, según explica la web del Club Mar-a-Lago. Entre otros materiales, la casa tiene 200 metros cuadrados de mármol blanco y negro de un antiguo castillo de Cuba, hay unas 36.000 tejas española (algunas datan del siglo XV) y un techo construido con unas 20.000 tejas cubanas.