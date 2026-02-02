Así es Mar-a-Lago, la lujosa casa de Donald Trump donde recibiría a Nasry Asfura

¿Cómo es Mar-a-Lago, la lujosa casa de Donald Trump donde recibiría a Nasry Asfura? Te brindamos detalles sobre el lujoso complejo donde el presidente de Honduras se reuniría con homólogo de Estados Unidos. Muy pocos jefes de Estado han estado allí con Trump.
El presidente Nasry Asfura tiene en agenda una reunión con el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó una fuente del Gobierno, pero aún no existe una fecha definida para el encuentro.
Según la misma fuente, la cita podría realizarse en Mar-a-Lago, la residencia de Trump en Florida, aunque el formato y el momento dependen de la coordinación bilateral.
Otros medios han reportado que el acercamiento se perfila para febrero y que el escenario sería Mar-a-Lago, sin que hasta ahora se oficialice una convocatoria.
La reunión, de concretarse, buscaría tratar temas de interés común y reforzar la relación entre ambos países, en momentos en que la nueva administración hondureña define su agenda externa tras la toma de posesión del 27 de enero.
Mar-a-Lago es la impresionante mansión que Donald Trump posee en Palm Beach. Se trata de un club de golf del que es propietario desde 1985 y en el que tanto él como su familia celebran algunos de los acontecimientos más importantes, como las bodas de sus hijos
Esta es una residencia espectacular —la segunda más grande de todo el estado de Florida— valorada en 180 millones de dólares.
La villa cuenta con 114 habitaciones, un salón de baile de 6.000 metros cuadrados y una finca de 8 hectáreas que podrás descubrir a continuación.
Mar-a-Lago es la residencia principal del presidente Donald J. Trump, pero también es el lugar en el que la familia Trump siempre ha celebrado fiestas, eventos privados y de recaudación de fondos a los que suelen asistir centenares de personas, según recoge The New York Times.
La mansión tiene 114 habitaciones y está anclada a un arrecife de coral con hormigón y acero para resistir a los huracanes y tiene un diseño hispano-morisco, según explica la web del Club Mar-a-Lago. Entre otros materiales, la casa tiene 200 metros cuadrados de mármol blanco y negro de un antiguo castillo de Cuba, hay unas 36.000 tejas española (algunas datan del siglo XV) y un techo construido con unas 20.000 tejas cubanas.