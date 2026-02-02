¿Traerá la CICIH? Nasry Asfura anuncia una Ley de Transparencia y Anticorrupción

Aunque no la descartó, Asfura dejó entrever que tiene otras prioridades en el tema del combate a la corrupción y una de ellas será una normativa que trabajarán junto a la <b>Procuraduría General de la República (PGR). </b>“Les vamos a presentar en la PGR cuando la PGR tome posesión y hoy probablemente el Congreso pueda escoger a los procuradores, vamos a trabajar con ellos una Ley de Transparencia y Anticorrupción que vamos a presentársela a todo el pueblo hondureño, pero al final no son leyes, es la actuación de nosotros los hondureños que debemos hacer lo mejor por el país”, inició diciendo. <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/honduras/gobierno-confirma-reunion-nasry-asfura-donald-trump-estados-unidos-LO29149332" target="_blank">'Papi a la Orden'</a></b> enfatizó que robustecer a los organismos nacionales es prioridad para el combate al flagelo de la corrupción. “Fue uno de los compromisos con el CNA el 4 de septiembre del año pasado, tenemos que buscar las condiciones y los medios para lograrlo, pero antes de eso también hablé de la nueva Ley de Transparencia y Anticorrupción que la vamos a trabajar con la PGR y otras instituciones como el CNA y ASJ”. El proceso de negociación de la <b>Cicih </b>quedó inconcluso entre la <b>Secretaría de Relaciones Exteriores</b> y <b>Naciones Unidas </b>en el gobierno pasado, por lo que la canciller <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/fotogalerias/honduras/quien-es-mireya-aguero-proxima-canciller-honduras-gobierno-nasry-asfura-FF28963327" target="_blank">Mireya Agüero</a></b> notificó al respecto.