¿Traerá la CICIH? Nasry Asfura anuncia una Ley de Transparencia y Anticorrupción

En ambos lugares brindó declaraciones a los medios y entre los puntos que abordó estuvo la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH) .

Tegucigalpa, Honduras.- Nasry Asfura , presidente de Honduras , estuvo presente la mañana de este lunes 2 de febrero en la Basílica de Suyapa y en una escuela de Tegucigalpa, inaugurando el año escolar 2026.

Aunque no la descartó, Asfura dejó entrever que tiene otras prioridades en el tema del combate a la corrupción y una de ellas será una normativa que trabajarán junto a la Procuraduría General de la República (PGR).

“Les vamos a presentar en la PGR cuando la PGR tome posesión y hoy probablemente el Congreso pueda escoger a los procuradores, vamos a trabajar con ellos una Ley de Transparencia y Anticorrupción que vamos a presentársela a todo el pueblo hondureño, pero al final no son leyes, es la actuación de nosotros los hondureños que debemos hacer lo mejor por el país”, inició diciendo.

'Papi a la Orden' enfatizó que robustecer a los organismos nacionales es prioridad para el combate al flagelo de la corrupción.

“Fue uno de los compromisos con el CNA el 4 de septiembre del año pasado, tenemos que buscar las condiciones y los medios para lograrlo, pero antes de eso también hablé de la nueva Ley de Transparencia y Anticorrupción que la vamos a trabajar con la PGR y otras instituciones como el CNA y ASJ”.

El proceso de negociación de la Cicih quedó inconcluso entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y Naciones Unidas en el gobierno pasado, por lo que la canciller Mireya Agüero notificó al respecto.