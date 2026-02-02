  1. Inicio
¿Traerá la CICIH? Nasry Asfura anuncia una Ley de Transparencia y Anticorrupción

El presidente Nasry Asfura dejó entrever que su prioridad será robustecer a los organismos nacionales para el combate contra la corrupción

Nasry Asfura fue consultado sobre si traerá o no la Cicih, una promesa de campaña que no cumplió Xiomara Castro.

Tegucigalpa, Honduras.- Nasry Asfura, presidente de Honduras, estuvo presente la mañana de este lunes 2 de febrero en la Basílica de Suyapa y en una escuela de Tegucigalpa, inaugurando el año escolar 2026.

En ambos lugares brindó declaraciones a los medios y entre los puntos que abordó estuvo la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH).

Aunque no la descartó, Asfura dejó entrever que tiene otras prioridades en el tema del combate a la corrupción y una de ellas será una normativa que trabajarán junto a la Procuraduría General de la República (PGR).

“Les vamos a presentar en la PGR cuando la PGR tome posesión y hoy probablemente el Congreso pueda escoger a los procuradores, vamos a trabajar con ellos una Ley de Transparencia y Anticorrupción que vamos a presentársela a todo el pueblo hondureño, pero al final no son leyes, es la actuación de nosotros los hondureños que debemos hacer lo mejor por el país”, inició diciendo.

'Papi a la Orden' enfatizó que robustecer a los organismos nacionales es prioridad para el combate al flagelo de la corrupción.

“Fue uno de los compromisos con el CNA el 4 de septiembre del año pasado, tenemos que buscar las condiciones y los medios para lograrlo, pero antes de eso también hablé de la nueva Ley de Transparencia y Anticorrupción que la vamos a trabajar con la PGR y otras instituciones como el CNA y ASJ”.

El proceso de negociación de la Cicih quedó inconcluso entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y Naciones Unidas en el gobierno pasado, por lo que la canciller Mireya Agüero notificó al respecto.

“El presidente quiere un fortalecimiento de los elementos nacionales de lucha contra la corrupción y el fortalecimiento de la transparencia, esto está muy unido al programa estrella de la descentralización, pero que él entiende que un programa como estos también lleva de por medio un fortalecimiento en temas de rendición de cuentas y transparencia”, acotó.

La instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH) fue una promesa de campaña de Xiomara Castro y en sus cuatro años de mandato no pudo cumplir con el compromiso.

