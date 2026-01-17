¿Quién es Mireya Agüero, la próxima canciller de Honduras que nombrará Nasry Asfura? Este es el perfil de la plenipotenciaria que nombrará el presidente electo, diplomática ya desempeñó este cargo en el pasado, ¿cuándo?
El 7 de abril del 2014, el entonces Porfirio Lobo Sosa nombró a Mireya Agüero de Corrales como nueva canciller de Honduras en lugar de Arturo Corrales. Previamente se había desempeñado como vicecanciller.
Ella es una diplomática de carrera y abogada con estudios en Relaciones Internacionales. Entró al Servicio Consular de Honduras en 1981 y al Servicio Exterior en 1983.
Dentro de Cancillería se desempeño por más de 10 años en el Departamento de Política Internacional y fue jefa del Departamento de América dentro de la Dirección General de Política Exterior. Fue directora de Asuntos Centroamericanos.
Ostenta el rango de embajadora en el escalafón del servicio diplomático de Honduras y cuenta con estudios en Derechos Humanos, Derecho Comparado y Derecho Internacional Humanitario.
Ha sido catedrática de diversas asignaturas de la carrera de Derecho en la Universidad Católica de Honduras (Unicah). Entre ellas Derecho Constitucional, Derecho Internacional Público, Derecho de los Tratados y Resolución de Conflictos Internacionales.
Actualmente acompaña al presidente electo Nasry Asfura durante su viaje a Israel y anteriormente estuvo con Asfura en su visita a Estados Unidos.
Una de las fotos junto a Asfura durante su viaje a Estados Unidos tras la reunión con Pete Hegseth. secretario de Guerra de Estados Unidos.
Su segunda lengua es el inglés y lee y entiende francés. Sus intereses personales incluyen los viajes y las experiencias multiculturales, la lectura, la música, la contemplación y caminar en el campo. Está casada con el ingeniero Héctor Luis Corrales Barahona y tienen cuatro hijos.
El 15 noviembre de 2011, fue condecorada con la Orden “Al Mérito” en el grado de Gran Cruz otorgada por el Gobierno de Chile. El 11 Enero de 2012 fue condecorada con la Orden de Morazán, Grado de “Gran Cruz, Placa de Plata”, otorgada por el Gobierno de Honduras. Ella será oficializada el 27 de enero y tomará el lugar de Javier Bú Soto.