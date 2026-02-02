Asfura tras triunfo de Fernández en Costa Rica: "Le deseo éxito en esta nueva etapa de gobierno"

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente de Honduras, Nasry "Tito" Asfura informó que felicitó a Laura Fernández, presidenta electa en Costa Rica, para expresarle sus felicitaciones por su triunfo electoral.

A través de su cuenta de X, el mandatario hondureño deseó mucho éxito a su homóloga, a quien también deseó que Dios sea su guía.

"La noche de ayer tuve el honor de comunicarme con Laura Fernández para expresarle mis felicitaciones por su triunfo en las elecciones de Costa Rica, resultado de la voluntad democrática de su pueblo.

Le deseo éxito en esta nueva etapa de gobierno, con la convicción de que el respeto a la democracia, la institucionalidad y la cooperación entre naciones hermanas fortalecen a nuestra región.

Que Dios la guíe en esta alta responsabilidad y bendiga al pueblo costarricense".