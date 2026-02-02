Asfura tras triunfo de Fernández en Costa Rica: "Le deseo éxito en esta nueva etapa de gobierno"

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente de Honduras, Nasry "Tito" Asfura informó que felicitó a Laura Fernández, presidenta electa en Costa Rica, para expresarle sus felicitaciones por su triunfo electoral.
A través de su cuenta de X, el mandatario hondureño deseó mucho éxito a su homóloga, a quien también deseó que Dios sea su guía.
"La noche de ayer tuve el honor de comunicarme con Laura Fernández para expresarle mis felicitaciones por su triunfo en las elecciones de Costa Rica, resultado de la voluntad democrática de su pueblo.
Le deseo éxito en esta nueva etapa de gobierno, con la convicción de que el respeto a la democracia, la institucionalidad y la cooperación entre naciones hermanas fortalecen a nuestra región.
Que Dios la guíe en esta alta responsabilidad y bendiga al pueblo costarricense".
La designada presidencial, María Antonieta Mejía, también se sumó a las felicitaciones en su cuenta de X y destacó el "liderazgo femenino en los más altos cargos del Estado".
"Felicitamos al pueblo de Costa Rica por este ejercicio democrático y saludamos, de manera especial, el liderazgo femenino en los más altos cargos del Estado, que fortalece la democracia y promueve una gobernanza más inclusiva.
Desde Honduras, reconocemos este avance y reafirmamos nuestro compromiso con una Centroamérica donde las mujeres sigan abriendo caminos y construyendo futuro".
La candidata del derechista Partido Pueblo Soberano, Laura Fernández, obtuvo un contundente triunfo en la primera ronda de las elecciones presidenciales celebradas este domingo en Costa Rica, en las que registró un apoyo del 49,61 % tras el escrutinio del 69,4 % de las mesas.
Fernández, una politóloga de 39 años, superó con creces el 40 % de apoyo necesario para ganar en la primera ronda, y venció al candidato Álvaro Ramos, del socialdemócrata Partido Liberación Nacional, quien sumó el 32,12 % de los votos, según los resultados publicados por el Tribunal Supremo de Elecciones.