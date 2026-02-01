Laura Fernández gana las elecciones presidenciales de Costa Rica

San José, Costa Rica.- La candidata del derechista Partido Pueblo Soberano, la oficialista Laura Fernández, se convirtió este domingo en la ganadora de las elecciones presidenciales de Costa Rica en primera ronda, en la que registró un apoyo del 49,61 % tras escrutadas el 69,4 % de las mesas.

La politóloga de derecha Laura Fernández, de 39 años de edad, ganó este domingo la Presidencia de Costa Rica en primera ronda con un contundente triunfo, tras una campaña en la que se presentó como la "heredera" del actual presidente Rodrigo Chaves y en la que prometió mano dura contra el crimen y la inseguridad, las principales preocupaciones de la población.

Con el 69,4 % de las mesas escrutadas, la candidata del Partido Pueblo Soberano obtenía el 49,61 %, con amplio margen sobre el segundo lugar, ocupado por candidato del socialdemócrata Partido Liberación Nacional (PLN), Álvaro Ramos, con el 32,5 %.

Fernández, politóloga y especialista en políticas públicas y gobernabilidad democrática, se convierte en la segunda mujer que gana la silla presidencial en la historia de Costa Rica tras Laura Chinchilla, del socialdemócrata Partido Liberación Nacional, quien gobernó entre 2010 y 2014.

La ganadora de las elecciones fue ministra de la Presidencia y de Planificación del actual Gobierno de Chaves, un economista de derecha con alta popularidad de quien ella se ha proclamado como su "heredera" y responsable de darle continuidad a sus iniciativas.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Durante la campaña de Fernández fueron usuales los cánticos de "¡Viva Chaves!" por parte de ella, los otros líderes del partido y de sus seguidores.

La candidata participó a finales de enero en la presentación de un documental llamado 'Los inesperados', en el que se exalta la figura de Chaves en la construcción de su movimiento político.

Fernández ha dejado abierta la posibilidad de ofrecerle un cargo de ministro a Chaves, al que califica como "un hombre brillante", y ha seguido la línea del mandatario de criticar constantemente al Poder Judicial y al Legislativo, a los que culpan del aumento de los homicidios y la violencia asociada al narcotráfico.

La inseguridad y el auge del narcotráfico fue uno de los principales temas de campaña, ya que son vistos por la población como el principal problema del país, ante lo cual surgió la propuesta de Fernández de establecer un estado de excepción en zonas conflictivas.

"No me va a temblar el pulso para tomar las decisiones que tengamos que tomar para retomar la paz en los hogares de Costa Rica que están llenos de gente buena. En mi plan de gobierno hemos planteado el levantamiento de garantías", expresó Fernández el pasado 26 de enero durante el debate organizado por Radio Columbia y la Universidad Latina.

La candidata oficialista dijo que el levantamiento de garantías está establecido en la Constitución Política y que ello "permitiría, con un procedimiento especial y extraordinario, sacar de circulación a criminales que están identificados, en qué barrio viven y cómo se mueven".

Uno de los objetivos de Fernández durante la campaña era conseguir 40 de los 57 diputados que integran el Legislativo, con el fin de facilitar la aprobación de reformas al Poder Judicial, el endurecimiento de leyes y evitar el bloqueo a las iniciativas que su partido presente.

Figuras del Partido Pueblo Soberano como el candidato a diputado Nogui Acosta y la cercana asesora de Chaves, Pilar Cisneros, revelaron que uno de los objetivos del partido es una reforma constitucional para aprobar la reelección consecutiva.

Estas propuestas han sido tildadas por varios de los candidatos rivales como autoritarias y un riesgo para la democracia costarricense, y algunos como el izquierdista Ariel Robles hasta llegaron a mencionar el riesgo de que se quiera instaurar una dictadura.

"Esto es una fiesta democrática y tenemos que agradecerle a Dios por nuestro país y por la estabilidad democrática que yo siempre voy a cuidar", expresó Fernández a los medios de comunicación este domingo.

Fernández, casada y madre de una niña, ha prometido continuar proyectos del Gobierno de Chaves como Ciudad Gobierno, un complejo de edificios para instituciones públicas; una marina en el Caribe, algunas carreteras estratégicos y la ampliación de puertos y aeropuertos.