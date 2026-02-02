Gobierno confirma reunión de Nasry Asfura con Donald Trump en EE UU

Aunque no hay fecha confirmada, el encuentro se daría en el presente mes de febrero y sería en territorio estadounidense.

Tegucigalpa, Honduras.- Juan Carlos García , ministro de la Presidencia, confirmó una reunión entre el presidente Nasry Asfura y su homólogo Donald Trump , jefe de Estado de EE. UU.

Preliminarmente, se ha detallado que la reunión sería en la residencia de Donald Trump en Florida, conocida como Mar-a-Lago.

El ministro de la Presidencia declaró este 2 de febrero que se abordarán “temas importantes como los más de 2 millones de migrantes hondureños que tenemos en el exterior, recordemos que son más de 11 mil millones de dólares que recibimos por concepto de ingreso y otros temas como las relaciones comerciales y bilaterales entre ambos países”.

En relación con la agenda, abonó que “el presidente Asfura en las próximas horas dará a conocer el día y la hora que estará reunido con el presidente Trump. Está el tema del TPS y se tratará en la reunión”.

Previo a tomar posesión el 27 de enero, Nasry Asfura visitó Estados Unidos donde sostuvo encuentros con altos funcionarios de la administración Trump, como el secretario de Estado, Marco Rubio.