Gobierno confirma reunión de Nasry Asfura con Donald Trump en EE UU

Preliminarmente, se ha detallado que la reunión sería en la residencia de <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/honduras/elecciones-honduras-2025-donald-trump-pronunciamiento-nasry-asfura-ee-uu-FO28620959" target="_blank">Donald Trump</a></b> en Florida, conocida como <b>Mar-a-Lago.</b>El ministro de la Presidencia declaró este 2 de febrero que se abordarán “temas importantes como los más de 2 millones de migrantes hondureños que tenemos en el exterior, recordemos que son más de 11 mil millones de dólares que recibimos por concepto de ingreso y otros temas como las relaciones comerciales y bilaterales entre ambos países”.En relación con la agenda, abonó que “el presidente Asfura en las próximas horas dará a conocer el día y la hora que estará reunido con el presidente Trump. Está el tema del TPS y se tratará en la reunión”.Previo a tomar posesión el 27 de enero, <b>Nasry Asfura</b> visitó Estados Unidos donde sostuvo encuentros con altos funcionarios de la administración Trump, como el secretario de Estado, <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/honduras/que-le-dijo-marco-rubio-nasry-asfura-reunirse-washington-ee-uu-honduras-LC28910038" target="_blank">Marco Rubio</a></b>.