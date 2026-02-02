  1. Inicio
Gobierno confirma reunión de Nasry Asfura con Donald Trump en EE UU

Dentro del gobierno anunciaron algunos de los temas que serán abordados en el encuentro presidencial

El presidente Nasry Asfura viajará a EE UU para reunirse con Donald Trump.

Foto: El Heraldo

Tegucigalpa, Honduras.- Juan Carlos García, ministro de la Presidencia, confirmó una reunión entre el presidente Nasry Asfura y su homólogo Donald Trump, jefe de Estado de EE. UU.

Aunque no hay fecha confirmada, el encuentro se daría en el presente mes de febrero y sería en territorio estadounidense.

Preliminarmente, se ha detallado que la reunión sería en la residencia de Donald Trump en Florida, conocida como Mar-a-Lago.

El ministro de la Presidencia declaró este 2 de febrero que se abordarán “temas importantes como los más de 2 millones de migrantes hondureños que tenemos en el exterior, recordemos que son más de 11 mil millones de dólares que recibimos por concepto de ingreso y otros temas como las relaciones comerciales y bilaterales entre ambos países”.

En relación con la agenda, abonó que “el presidente Asfura en las próximas horas dará a conocer el día y la hora que estará reunido con el presidente Trump. Está el tema del TPS y se tratará en la reunión”.

Previo a tomar posesión el 27 de enero, Nasry Asfura visitó Estados Unidos donde sostuvo encuentros con altos funcionarios de la administración Trump, como el secretario de Estado, Marco Rubio.

Este sería el primer viaje oficial como presidente de Asfura, tercero luego de ser declarado ganador de las elecciones generales, los anteriores dos a EE. UU. e Israel.

Asfura será acompañado a EE. UU. de la canciller Mireya Agüero y se prevé que la fecha de la reunión con Trump sea confirmada en la presente semana.

