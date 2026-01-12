¿Qué le dijo Marco Rubio a Nasry Asfura tras reunirse en Washington, EE UU?

Washington, EE UU.- Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, sostuvo una reunión en el Departamento de Estado con el presidente electo de Honduras, Nasry Asfura.
El nuevo jefe de Estado hondureño concluyó una jornada de diversas reuniones en Washington donde también se encontró con Allison Hooker, subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos de EE UU y Christopher Landau, subsecretario de Estado.
A su vez, Asfura sostuvo una junta de trabajo con el secretario de Comercio de EE UU, Howard Lutnick.
Minutos después de recibir a Nasry Asfura, Marco Rubio escribió en su cuenta de X: “Es un placer dar la bienvenida al presidente electo de Honduras, Tito Asfura al Departamento de Estado y felicitarlo por su victoria electoral. Reafirmamos nuestro compromiso de profundizar la alianza entre Estados Unidos y Honduras para que nuestro hemisferio sea más seguro y próspero”.
Mediante sus redes, el Departamento de Estado indicó que la alianza entre Estados Unidos y Honduras busca “promover las prioridades compartidas en nuestra región, incluyendo los esfuerzos regionales en curso para promover la estabilidad en Venezuela”.
¿Sobre qué hablaron Marco Rubio y Nasry Asfura? EE UU puntualizó que se abordó el combate a la delincuencia transnacional, fortalecimiento de la seguridad regional, atraer nuevas oportunidades de inversión y poner fin a la inmigración ilegal.
“El secretario -Marco Rubio- subrayó la importancia de continuar la cooperación en materia de seguridad, incluyendo el mantenimiento del tratado bilateral de extradición y la ampliación del intercambio de información”, abonó el Departamento de Estado.
Tras su viaje a Estados Unidos, Nasry Asfura se movilizará a Israel para comenzar a restablecer las relaciones diplomáticas al mismo nivel, en virtud que Honduras retiró a su embajador en 2025.
Será a partir del 27 de enero cuando el presidente electo nombre un nuevo embajador en territorio israelí y empiece a negociar programas de cooperación.