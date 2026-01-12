¿Qué le dijo Marco Rubio a Nasry Asfura tras reunirse en Washington, EE UU?

Washington, EE UU.- Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, sostuvo una reunión en el Departamento de Estado con el presidente electo de Honduras, Nasry Asfura. El nuevo jefe de Estado hondureño concluyó una jornada de diversas reuniones en Washington donde también se encontró con Allison Hooker, subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos de EE UU y Christopher Landau, subsecretario de Estado.

A su vez, Asfura sostuvo una junta de trabajo con el secretario de Comercio de EE UU, Howard Lutnick. Minutos después de recibir a Nasry Asfura, Marco Rubio escribió en su cuenta de X: “Es un placer dar la bienvenida al presidente electo de Honduras, Tito Asfura al Departamento de Estado y felicitarlo por su victoria electoral. Reafirmamos nuestro compromiso de profundizar la alianza entre Estados Unidos y Honduras para que nuestro hemisferio sea más seguro y próspero”. Mediante sus redes, el Departamento de Estado indicó que la alianza entre Estados Unidos y Honduras busca “promover las prioridades compartidas en nuestra región, incluyendo los esfuerzos regionales en curso para promover la estabilidad en Venezuela”. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

¿Sobre qué hablaron Marco Rubio y Nasry Asfura? EE UU puntualizó que se abordó el combate a la delincuencia transnacional, fortalecimiento de la seguridad regional, atraer nuevas oportunidades de inversión y poner fin a la inmigración ilegal.