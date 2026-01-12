Nasry Asfura inicia agenda en EE UU con reunión en el Departamento de Comercio

Tegucigalpa, Honduras.- Como parte de su agenda internacional, el presidente electo de Honduras, Nasry Asfura, sostuvo una reunión este lunes con el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, en la que abordaron temas vinculados a la cooperación económica entre ambos países.
El encuentro marca el inicio de una serie de reuniones que Asfura tiene previstas durante su visita a Estados Unidos, en el marco de su primera gira internacional tras resultar electo.
El Departamento de Comercio informó a través de sus redes sociales que durante la reunión se discutieron asuntos relacionados con el fortalecimiento del comercio, la atracción de inversiones y la cooperación económica entre Estados Unidos y Honduras.
Secretary Howard Lutnick met with President-Elect Nasry Asfura to discuss strengthening trade, investment, and economic cooperation between the U.S. and Honduras.— U.S. Commerce Dept. (@CommerceGov) January 12, 2026
Under President Trump’s leadership, we’re focused on reciprocal relationships that deliver real growth, real jobs,... pic.twitter.com/2WZ3XcqNPY
Según la publicación oficial, el enfoque estuvo centrado en impulsar relaciones recíprocas que generen crecimiento económico y empleo.
La gira internacional del presidente electo comenzó el domingo 11 de enero, con Estados Unidos como primer destino.
La agenda contempla la exploración de oportunidades en sectores estratégicos como infraestructura, tecnología, agricultura, seguridad y acceso a recursos hídricos, considerados prioritarios para el desarrollo y la competitividad del país.
Además, el presidente estadounidense, Donald Trump, manifestó públicamente su respaldo a Nasry Asfura cuando aún era candidato presidencial, mediante una publicación en su red social Truth Social el 24 de noviembre.
"Tito y yo podemos trabajar juntos para combatir a los narcocomunistas y brindar la ayuda necesaria al pueblo hondureño", expresó.