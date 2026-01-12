Nasry Asfura inicia agenda en EE UU con reunión en el Departamento de Comercio

Tegucigalpa, Honduras.- Como parte de su agenda internacional, el presidente electo de Honduras, Nasry Asfura, sostuvo una reunión este lunes con el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, en la que abordaron temas vinculados a la cooperación económica entre ambos países.

El encuentro marca el inicio de una serie de reuniones que Asfura tiene previstas durante su visita a Estados Unidos, en el marco de su primera gira internacional tras resultar electo.

El Departamento de Comercio informó a través de sus redes sociales que durante la reunión se discutieron asuntos relacionados con el fortalecimiento del comercio, la atracción de inversiones y la cooperación económica entre Estados Unidos y Honduras.