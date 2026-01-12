  1. Inicio
  2. · Honduras

Nasry Asfura inicia agenda en EE UU con reunión en el Departamento de Comercio

El presidente electo sostuvo una reunión con el secretario de Comercio, Howard Lutnick, para abordar temas de cooperación económica, comercio e inversión

  • Actualizado: 12 de enero de 2026 a las 12:19
Nasry Asfura inicia agenda en EE UU con reunión en el Departamento de Comercio

El presidente electo Nasry Asfura se reunió con el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, como parte de su agenda oficial en ese país.

 Foto: X Departamento de Comercio

Tegucigalpa, Honduras.- Como parte de su agenda internacional, el presidente electo de Honduras, Nasry Asfura, sostuvo una reunión este lunes con el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, en la que abordaron temas vinculados a la cooperación económica entre ambos países.

El encuentro marca el inicio de una serie de reuniones que Asfura tiene previstas durante su visita a Estados Unidos, en el marco de su primera gira internacional tras resultar electo.

El Departamento de Comercio informó a través de sus redes sociales que durante la reunión se discutieron asuntos relacionados con el fortalecimiento del comercio, la atracción de inversiones y la cooperación económica entre Estados Unidos y Honduras.

Salvador Nasralla asume su derrota y lanza su quinta candidatura presidencial para 2029

Según la publicación oficial, el enfoque estuvo centrado en impulsar relaciones recíprocas que generen crecimiento económico y empleo.

La gira internacional del presidente electo comenzó el domingo 11 de enero, con Estados Unidos como primer destino.

La agenda contempla la exploración de oportunidades en sectores estratégicos como infraestructura, tecnología, agricultura, seguridad y acceso a recursos hídricos, considerados prioritarios para el desarrollo y la competitividad del país.

Además, el presidente estadounidense, Donald Trump, manifestó públicamente su respaldo a Nasry Asfura cuando aún era candidato presidencial, mediante una publicación en su red social Truth Social el 24 de noviembre.

"Tito y yo podemos trabajar juntos para combatir a los narcocomunistas y brindar la ayuda necesaria al pueblo hondureño", expresó.

¿Qué países han rechazado el decreto de Xiomara Castro para recuento de votos?

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias