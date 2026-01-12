Salvador Nasralla asume su derrota y lanza su quinta candidatura presidencial para 2029

Tegucigalpa, Honduras.- Salvador Nasralla confirmó este lunes que lanzará su quinta candidatura a la presidencia de Honduras para el año 2029, con lo que implícitamente reconoció el triunfo del presidente electo Nasry "Tito" Asfura en el reciente proceso electoral. Hace exactamente 88 días, el ingeniero dio por asegurado su triunfo y afirmó, con seguridad, que este sería su último intento. "Yo no voy a buscar un nuevo periodo. Tengo casi 73 años. Este es, con seguridad, mi último intento", había dicho Nasralla el pasado 16 de octubre, días antes de llevarse a cabo las elecciones generales. Ante la declaratoria oficial que dejó como ganador a Asfura por una leve ventaja, Nasralla adelantó este lunes- 12 de enero- que será el próximo candidato a la presidencia tras finalizar este gobierno.

"Les anuncio aquí oficialmente mi candidatura. Soy el primer candidato de la República para el 2029", manifestó. Adelantó que van a realizar las reformas electorales que se necesitan para "volver a ganar las elecciones, esta vez de forma definitiva". Seguro de un gane, al igual que en el proceso anterior, Nasralla aseguró que ahora "sí voy a tener suficiente tiempo para hacer mis estructuras, para que haya una estructura limpia que apoye mi candidatura a la presidencia de la República".

Mencionó que Honduras necesita reformas electorales como la segunda vuelta, ciudadanización de las mesas o Juntas Receptoras de Votos (JRV), además de proponer que los titulares de los entes electorales como el Consejo Nacional Electoral (CNE), Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Registro Nacional de las Personas (RNP) y otros no sean designadas por partidos políticos y que no respondan a su mismo intereses. De acuerdo con la declaratoria oficial del CNE, Nasralla obtuvo 1,455,169 votos válidos, equivalentes al 39.54 % del total. El primer lugar fue para Nasry Juan Asfura Zablah, quien alcanzó 1,479,748 de votos válidos, resultado con el que fue proclamado presidente electo para el período 2026-2030.

¿La quinta es la vencida?