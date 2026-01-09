Presentan recurso de amparo ante la CSJ tras rechazo de impugnaciones del TJE en el caso de Nasralla

Tegucigalpa, Honduras.- Un recurso de amparo presentó la abogada Karla Romero ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) contra la resolución del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) en el caso del excandidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla.

El pasado 6 de enero, el TJE declaró inadmisibles los recursos presentados por el equipo de Nasralla. Las autoridades argumentaron que las impugnaciones correspondían a la declaratoria oficial emitida por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

El TJE sostuvo que una de las solicitudes buscaba la revisión y el recuento especial de 417 Juntas Receptoras de Votos (JRV), distribuidas en once departamentos del país.

Los magistrados resolvieron inadmitir este recurso al establecer que no se agotó la vía administrativa y que la acción legal fue presentada fuera del plazo establecido.