Presentan recurso de amparo ante la CSJ tras rechazo de impugnaciones del TJE en el caso de Nasralla

Tegucigalpa, Honduras.- Un recurso de amparo presentó la abogada Karla Romero ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) contra la resolución del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) en el caso del excandidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla.
El pasado 6 de enero, el TJE declaró inadmisibles los recursos presentados por el equipo de Nasralla. Las autoridades argumentaron que las impugnaciones correspondían a la declaratoria oficial emitida por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
El TJE sostuvo que una de las solicitudes buscaba la revisión y el recuento especial de 417 Juntas Receptoras de Votos (JRV), distribuidas en once departamentos del país.
Los magistrados resolvieron inadmitir este recurso al establecer que no se agotó la vía administrativa y que la acción legal fue presentada fuera del plazo establecido.
Por esta razón, Romero acudió ante la CSJ. “Se está presentando el documento que contiene el recurso de amparo legal”, explicó.
La abogada sostuvo que el recurso tiene como objetivo “establecer cómo, a nuestro criterio, se aplicó de manera incorrecta la figura que estableció el TJE en su automotivado”.
Según Romero, el TJE “manifiesta que debió interponerse un recurso de apelación contra la declaratoria a nivel electoral presidencial”.
Seguidamente, sostuvo que “nosotros hacemos una interpretación diferente, basada en la ley, y decimos que esta es una incongruencia porque han quedado sin respuesta, tanto el CNE como el TJE, en tres aspectos que eran de carácter especial”.
“No podían emitir una declaratoria sin haber resuelto antes las impugnaciones que habíamos presentado en ese mismo nivel. Eso debía resolverse previamente, con lugar o sin lugar”, recriminó Romero.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) emitió la declaratoria a nivel presidencial el pasado 24 de diciembre de 2025, en la que se dio por electo a Nasry Asfura.
De acuerdo con los datos oficiales del CNE, con el 97.86 % de las actas escrutadas, Asfura obtuvo aproximadamente 1,479,822 votos, equivalentes al 40.27 %, seguido por el candidato del Partido Liberal, Salvador Nasralla, con 1,452,796 votos, lo que representa el 39.53 %.