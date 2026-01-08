TJE admite recursos de apelación; cinco a nivel municipal y uno de diputados

Tegucigalpa, Honduras.— El Tribunal de Justicia Electoral (TJE) informó que admitió a trámite seis recursos de apelación relacionados con elecciones municipales y legislativas, mientras que declaró inadmisibles otros cinco por no cumplir con los requisitos establecidos en la normativa electoral.
Mediante un comunicado oficial, el órgano jurisdiccional detalló que los recursos admitidos a trámite en el ámbito municipal corresponden a los municipios de Nueva Frontera y Petoá, en el departamento de Santa Bárbara; La Lima, en Cortés; Oropolí, en El Paraíso; y Camasca, en Intibucá.
En contraste, el TJE resolvió inadmitir los recursos de apelación interpuestos en los municipios de Valle de Ángeles, en Francisco Morazán; Lauterique y La Paz, en el departamento de La Paz; así como Guanaja, en Islas de la Bahía, al determinar que no reunían las condiciones legales para su conocimiento.
En el plano legislativo, el Tribunal precisó que admitió a trámite un recurso de apelación a nivel de diputados del departamento de Francisco Morazán, interpuesto por el abogado Antonio Rivera Callejas. Sin embargo, declaró inadmisible otro recurso presentado por la abogada Karla Romero, también relacionado con diputaciones de ese departamento.
El comunicado no detalla los fundamentos específicos de admisión o inadmisión en cada caso, pero deja constancia de que las resoluciones se adoptaron conforme a las atribuciones constitucionales y legales del Tribunal de Justicia Electoral como máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral.
Con estas resoluciones, el Tribunal avanza en la depuración de los recursos presentados tras la declaratoria de elecciones, delimitando cuáles casos continuarán su trámite jurisdiccional y cuáles quedan definitivamente descartados.
Ante las nuevas resoluciones se espera que en las próximas horas el órgano jurisdiccional de inicio con los recuentos jurisdiccionales de los recursos que sí lograron ser admitidos.