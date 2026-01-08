TJE admite recursos de apelación; cinco a nivel municipal y uno de diputados

Tegucigalpa, Honduras.— El Tribunal de Justicia Electoral (TJE) informó que admitió a trámite seis recursos de apelación relacionados con elecciones municipales y legislativas, mientras que declaró inadmisibles otros cinco por no cumplir con los requisitos establecidos en la normativa electoral.

Mediante un comunicado oficial, el órgano jurisdiccional detalló que los recursos admitidos a trámite en el ámbito municipal corresponden a los municipios de Nueva Frontera y Petoá, en el departamento de Santa Bárbara; La Lima, en Cortés; Oropolí, en El Paraíso; y Camasca, en Intibucá.

En contraste, el TJE resolvió inadmitir los recursos de apelación interpuestos en los municipios de Valle de Ángeles, en Francisco Morazán; Lauterique y La Paz, en el departamento de La Paz; así como Guanaja, en Islas de la Bahía, al determinar que no reunían las condiciones legales para su conocimiento.