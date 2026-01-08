Tomás Zambrano asegura que el Congreso no tiene facultad para anular las elecciones

Tegucigalpa, Honduras.- El jefe de la bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, afirmó que el Congreso Nacional carece de las atribuciones legales necesarias para anular una declaratoria de elecciones o desconocer un proceso electoral que ya ha sido oficializado por el Consejo Nacional Electoral (CNE). El parlamentario sostuvo que Honduras ya cuenta con autoridades legal y legítimamente electas tras los comicios y que pretender intervenir desde el Congreso, anular la elección o contar voto por voto es ilegal e inconstitucional.

"Cuando existe una declaratoria, solo proceden los recursos legales ante el Tribunal de Justicia Electoral y, de ser necesario, un recurso de amparo ante la Sala de lo Constitucional", explicó el diputado nacionalista

En cuanto a la situación política en Cortés, el jefe de la bancada nacionalista señaló que el pueblo hondureño no es responsable de que el electorado de esa zona haya rechazado en las urnas a Luis Redondo. "Eso no justifica abusos ni rupturas del orden democrático", señaló. Zambrano hizo un llamado a las Fuerzas Armadas (FF AA), en su condición de garantes del orden constitucional, solicitando que la institución, junto a la comunidad internacional, acompañe y vigile cualquier convocatoria a sesión que sea calificada como ilegal. Hoy, bajo un discurso de "defensa de la voluntad popular", el presidente del Congreso, Luis Redondo, recurrió a las redes sociales para disfrazar un llamado político que, en la práctica, apunta a movilizar colectivos afines en los bajos del Legislativo.