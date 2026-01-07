“Malnacidos”: Las polémicas que salpicaron a Carla Paredes cuando era ministra de Salud

A menos de un mes de que la presidenta Xiomara Castro ceda el poder, Carla Paredes, quien se desempeñaba como ministra de Salud, renunció a su cargo. Conozca las polémicas que salpicaron su gestión.
Carla Paredes fue una de las ministras más cuestionadas en la gestión de Castro. Ocupó el cargo luego de que José Manuel Matheu fuera destituido en 2023.
La administración de Carla Paredes no fue de las más aplaudidas, debido a las constantes protestas del personal de salud y a las respuestas abruptas que recibían de su parte.
Una de las polémicas más fuertes ocurrió cuando Carla Paredes tildó de “malnacidos” e “imbéciles” a quienes cuestionaban su gestión, tras viralizarse la escasez de algodón en el Hospital Escuela. En ese momento, ella aseguró que se trataba de un problema “minúsculo”.
“Hay muchos malnacidos a quienes no les interesa el bienestar del pueblo y solo les interesa fastidiarlo. Creen que fastidiando al sistema sanitario nos fastidian; claro que nos hacen pasar un disgusto”, apuntó la entonces titular de Salud, y agregó: “Hay que ser imbécil, pero imbécil integral, como decía Facundo Cabral, para hacer esa comparación”.
Otra de las polémicas fueron los señalamientos de nepotismo, ya que fue muy cuestionada por contratar a su hermana y a su cuñado, y justificarlo diciendo que no confiaba en nadie. “Ella ganaba más en la privada”, afirmó en su defensa.
Otro de los momentos polémicos fue cuando Paredes aseguró que “el nuevo hospital de Honduras tenía dos kilómetros hacia abajo para colocar las columnas”, lo que fue calificado por muchos como una muestra de ignorancia.
En 2025 también hubo revuelo por la alimentación en los hospitales. Paredes aseguró que las enfermeras “comían pollo, chuleta, pescado y camarones”, y que esos platos estaban valorados en uno 300 lempiras, lo que fue recriminado por el personal de salud.
La exministra Carla Paredes casi siempre habló en un tono confortativo cuando el Colegio Médico de Honduras (CMH) y la Asociación de Enfermeras y Enfermeros Auxiliares (ANEEAH) se mantenían en las calles por varias semanas.
Fue este miércoles 7 de enero cuando se oficializó la renuncia de Carla Paredes como ministra de Salud, siendo una de las gestiones más cuestionadas del actual gobierno.