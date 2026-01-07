¿Solo durante la noche? Horario en el que se debe usar el chaleco reflectante en motocicletas

Ante el persistente caos vial y el aumento de accidentes de tránsito, la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) puso en marcha una nueva disposición dirigida a los motociclistas, con el objetivo de reforzar la seguridad en las calles y carreteras del país.
La normativa establece el uso obligatorio de un chaleco reflectante como medida preventiva para disminuir los siniestros viales, especialmente aquellos que involucran a conductores de motocicletas, uno de los sectores más vulnerables del parque vehicular.
El incumplimiento de esta disposición conlleva una multa de 400 lempiras, según confirmaron las autoridades.
El director de la DNVT, José Adonay Hernández, explicó que la medida responde a la necesidad urgente de mitigar los accidentes que se registran a diario, sobre todo en los principales puntos de alto flujo vehicular a nivel nacional.
“Los conductores de motocicletas deben utilizar el chaleco reflectante, y no solamente el conductor, sino también el pasajero que se transporta en la unidad, debido a los numerosos siniestros viales que se producen por la escasa visibilidad de los motociclistas”, afirmó Hernández en HCH.
Aunque el chaleco reflectante es comúnmente asociado con la conducción nocturna, la DNVT aclaró que su uso será obligatorio en todo momento mientras se circule en motocicleta, ya que los accidentes “ocurren a cualquier hora del día”.
Sondeos realizados por este rotativo indican que el precio del chaleco reflectante oscila entre 100 y 150 lempiras, lo que, según las autoridades, lo convierte en una medida accesible frente al riesgo que se busca prevenir.
Las estadísticas oficiales reflejan la magnitud del problema. En 2025 se registraron más de 17 mil accidentes de tránsito, siendo los motociclistas la población más afectada.
Ese mismo año cerró con 1,894 personas fallecidas en hechos viales, siete más que en 2024.
Autoridades de tránsito detallaron que, de cada 10 accidentes registrados, siete involucran motocicletas, lo que representa cerca de 12 mil siniestros viales durante 2025, de acuerdo con datos del Sistema Estadístico Policial en Línea (SEPOL).