  1. Inicio
  2. · Honduras

Luis Redondo convoca al pueblo a presenciar sesión del Congreso por escrutinio electoral

Luis Redondo invitó a la población hondureña a reunirse en los bajos del Congreso para que “conozcan” quienes no se oponen a que se cuenten los votos

  • Actualizado: 08 de enero de 2026 a las 07:20
Luis Redondo convoca al pueblo a presenciar sesión del Congreso por escrutinio electoral

A través de su cuenta oficial en X, Redondo invitó al pueblo hondureño a acudir a partir de las 3:00 de la tarde y permanecer “todo el tiempo que sea necesario” para observar el desarrollo de la sesión.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.– El presidente del Congreso Nacional (CN), Luis Redondo, convocó este jueves -8 de enero- a la ciudadanía a concentrarse en los bajos del hemiciclo legislativo para presenciar la sesión en la que se someterá a votación la repetición del escrutinio electoral.

A través de su cuenta oficial en X, Redondo invitó al pueblo hondureño a acudir a partir de las 3:00 de la tarde y permanecer “todo el tiempo que sea necesario” para observar el desarrollo de la sesión.

Según el titular del Legislativo, durante la jornada el país conocerá quiénes apoyan el conteo de votos y la revisión de las 19,167 Juntas Receptoras de Votos (JRV).

Comisión permanente no logra instalarse y aún no presenta supuesto análisis

“Este día el país conocerá quiénes no se oponen a que se cuenten los votos, a que se revisen las 19,167 Juntas Receptoras de Votos y a que se realice el escrutinio, conforme lo mandan la Constitución de la República y la ley”, escribió Redondo.

El presidente del Congreso afirmó que la discusión no responde a intereses partidarios ni ideológicos, sino al respeto del voto ciudadano. “Se trata de respetar el voto del pueblo, de cumplir la Constitución y de garantizar que cada voto sea contado”, señaló.

Redondo también sostuvo que la soberanía reside en el pueblo y que la ciudadanía tiene derecho a conocer quién defiende la transparencia electoral y quién se opone a ella. “La historia se escribe cuando el pueblo está presente”, agregó en su publicación.

Luis Redondo convoca al pleno de diputados para votar si el CN hace el escrutinio de todas las actas

La convocatoria se produce un día después de que, tras una reunión de la comisión permanente del CN, Redondo anunciara en conferencia de prensa la citación a todos los diputados del pleno para este jueves.

El objetivo de la sesión es conocer un informe de análisis jurídico sobre las elecciones generales y someter a votación si el Congreso Nacional debe realizar el escrutinio general de las actas electorales.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias