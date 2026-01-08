Luis Redondo convoca al pueblo a presenciar sesión del Congreso por escrutinio electoral

Tegucigalpa, Honduras.– El presidente del Congreso Nacional (CN), Luis Redondo, convocó este jueves -8 de enero- a la ciudadanía a concentrarse en los bajos del hemiciclo legislativo para presenciar la sesión en la que se someterá a votación la repetición del escrutinio electoral. A través de su cuenta oficial en X, Redondo invitó al pueblo hondureño a acudir a partir de las 3:00 de la tarde y permanecer “todo el tiempo que sea necesario” para observar el desarrollo de la sesión. Según el titular del Legislativo, durante la jornada el país conocerá quiénes apoyan el conteo de votos y la revisión de las 19,167 Juntas Receptoras de Votos (JRV).

“Este día el país conocerá quiénes no se oponen a que se cuenten los votos, a que se revisen las 19,167 Juntas Receptoras de Votos y a que se realice el escrutinio, conforme lo mandan la Constitución de la República y la ley”, escribió Redondo. El presidente del Congreso afirmó que la discusión no responde a intereses partidarios ni ideológicos, sino al respeto del voto ciudadano. “Se trata de respetar el voto del pueblo, de cumplir la Constitución y de garantizar que cada voto sea contado”, señaló. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Redondo también sostuvo que la soberanía reside en el pueblo y que la ciudadanía tiene derecho a conocer quién defiende la transparencia electoral y quién se opone a ella. “La historia se escribe cuando el pueblo está presente”, agregó en su publicación.