María Antonieta a Luis Redondo: "El ilegal vuelve con la misma maña de siempre"

Maria Antonieta Mejía cuestionó la actuación del presidente del Congreso Nacional y lo acusó de irrespetar la voluntad popular y dañar la democracia

  • Actualizado: 07 de enero de 2026 a las 17:46
María Antonieta a Luis Redondo: El ilegal vuelve con la misma maña de siempre

En su mensaje, la diputada afirmó que Redondo insiste en mantenerse en el poder pese al rechazo ciudadano.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.– La diputada del Partido Nacional y designada presidencial electa, María Antonieta Mejía, lanzó fuertes críticas contra el presidente del Congreso Nacional (CN), Luis Redondo, a quien acusó de manipular la Constitución y desconocer la voluntad popular cuando los resultados electorales no le favorecen.

A través de una publicación en su cuenta de X, la parlamentaria señaló que las acciones impulsadas desde el Congreso responden a intereses personales y no al respeto del orden democrático.

“El ilegal vuelve con la misma maña de siempre: torcer la Constitución cuando el resultado no le gusta”, escribió Mejía.

Luis Redondo convoca al pleno de diputados para votar si el CN hace el escrutinio de todas las actas

En su mensaje, la diputada afirmó que Redondo insiste en mantenerse en el poder pese al rechazo ciudadano: “Luis Redondo no respeta la voluntad del pueblo y menos la del pueblo sampedrano, que ya le dijo claramente que no lo quiere de vuelta en el Congreso”.

Mejía agregó que, en lugar de aceptar los resultados, el titular del Legislativo “se victimiza y actúa con revancha”, lo que a su criterio representa un nuevo golpe a la institucionalidad democrática del país.

Las declaraciones de la congresista se producen luego de que Redondo anunciara en conferencia de prensa una convocatoria a todos los diputados del Congreso Nacional (CN) para este jueves 8 de enero

Gabinete de Nasry Asfura: ella sería la nueva canciller y otros ministros que serían nombrados

El objetivo de la sesión será conocer un informe del análisis jurídico de las elecciones generales y someter a votación si el CN debe realizar, de nuevo, el escrutinio general de las 19,167 actas de las elecciones generales.

