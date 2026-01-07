María Antonieta a Luis Redondo: "El ilegal vuelve con la misma maña de siempre"

Tegucigalpa, Honduras.– La diputada del Partido Nacional y designada presidencial electa, María Antonieta Mejía, lanzó fuertes críticas contra el presidente del Congreso Nacional (CN), Luis Redondo, a quien acusó de manipular la Constitución y desconocer la voluntad popular cuando los resultados electorales no le favorecen.
A través de una publicación en su cuenta de X, la parlamentaria señaló que las acciones impulsadas desde el Congreso responden a intereses personales y no al respeto del orden democrático.
“El ilegal vuelve con la misma maña de siempre: torcer la Constitución cuando el resultado no le gusta”, escribió Mejía.
En su mensaje, la diputada afirmó que Redondo insiste en mantenerse en el poder pese al rechazo ciudadano: “Luis Redondo no respeta la voluntad del pueblo y menos la del pueblo sampedrano, que ya le dijo claramente que no lo quiere de vuelta en el Congreso”.
Mejía agregó que, en lugar de aceptar los resultados, el titular del Legislativo “se victimiza y actúa con revancha”, lo que a su criterio representa un nuevo golpe a la institucionalidad democrática del país.
La historia siempre cobra, tarde o temprano... y esta vez parece que no hay amparo que valga.— Maria Antonieta Mejia (@manton15) January 7, 2026
El ilegal vuelve con la misma maña de siempre: torcer la Constitución cuando el resultado no le gusta. Una creatividad jurídica admirable, si no fuera tan dañina.@LRedondo no respeta... https://t.co/2Qv1QvEby4
Las declaraciones de la congresista se producen luego de que Redondo anunciara en conferencia de prensa una convocatoria a todos los diputados del Congreso Nacional (CN) para este jueves 8 de enero
El objetivo de la sesión será conocer un informe del análisis jurídico de las elecciones generales y someter a votación si el CN debe realizar, de nuevo, el escrutinio general de las 19,167 actas de las elecciones generales.