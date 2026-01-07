María Antonieta a Luis Redondo: "El ilegal vuelve con la misma maña de siempre"

Tegucigalpa, Honduras.– La diputada del Partido Nacional y designada presidencial electa, María Antonieta Mejía, lanzó fuertes críticas contra el presidente del Congreso Nacional (CN), Luis Redondo, a quien acusó de manipular la Constitución y desconocer la voluntad popular cuando los resultados electorales no le favorecen.

A través de una publicación en su cuenta de X, la parlamentaria señaló que las acciones impulsadas desde el Congreso responden a intereses personales y no al respeto del orden democrático.

“El ilegal vuelve con la misma maña de siempre: torcer la Constitución cuando el resultado no le gusta”, escribió Mejía.