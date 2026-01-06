Comisión Permanente no logra instalarse y aún no presenta supuesto análisis

Tegucigalpa, Honduras.– Sin lograr conformarse y sin presentar el anunciado análisis jurídico sobre las elecciones generales, la reunión convocada por el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, no ha logrado ser instalada hasta el momento.
La convocatoria, inicialmente fijada para las 10:00 de la mañana, no tuvo eco entre los parlamentarios debido a la escasa asistencia de diputados.
Entre los pocos miembros de la comisión que se encontraban en el Legislativo figuraron Luz Angélica Smith, Fabricio Sandoval, Hugo Noé Pino y Juan Barahona, todos del partido Libertad y Refundación (Libre).
Hasta el momento, y pese a los anuncios previos de la presidencia del Legislativo, no se ha presentado públicamente ningún análisis jurídico sobre las elecciones generales, ni se ha emitido un pronunciamiento institucional respecto a los resultados o al desarrollo del proceso.
De manera extraoficial, fuentes internas del Congreso Nacional señalaron que Luis Redondo abandonó las instalaciones del Poder Legislativo antes del mediodía, sin brindar declaraciones o información sobre si se desarrollaría o no la reunión.
Fue el mismo presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, convocó a la comisión para "analizar la legalidad de las elecciones".
En su publicación detalló que el objetivo de la convocatoria es "conocer el análisis jurídico electoral posterior a la celebración de las elecciones generales 2025", pero no recibió el apoyo esperado.