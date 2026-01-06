Comisión Permanente no logra instalarse y aún no presenta supuesto análisis

Tegucigalpa, Honduras.– Sin lograr conformarse y sin presentar el anunciado análisis jurídico sobre las elecciones generales, la reunión convocada por el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, no ha logrado ser instalada hasta el momento.

La convocatoria, inicialmente fijada para las 10:00 de la mañana, no tuvo eco entre los parlamentarios debido a la escasa asistencia de diputados.

Entre los pocos miembros de la comisión que se encontraban en el Legislativo figuraron Luz Angélica Smith, Fabricio Sandoval, Hugo Noé Pino y Juan Barahona, todos del partido Libertad y Refundación (Libre).