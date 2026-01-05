Apelación del Partido Liberal del nivel presidencial abre jornada del Tribunal Electoral

Tegucigalpa, Honduras.-El pleno de magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) sesionará de manera presencial a partir de la 1:00 de la tarde de este lunes, con el objetivo de conocer los recursos de apelación interpuestos en los tres niveles electivos El presidente del TJE, Mario Flores Urrutia, detalló que la jornada jurisdiccional iniciará con el análisis de la apelación presentada por la abogada Karla Romero, en representación del excandidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, recurso en el que fungirá como magistrado ponente. El titular del órgano electoral confirmó además la asistencia de los otros dos magistrados que integran el pleno, Mario Morazán y Miriam Barahona, lo que garantiza la instalación formal de la sesión jurisdiccional.

“Como Tribunal estamos comprometidos en sacar las resoluciones de la mejor manera para que los aspirantes puedan estar satisfechos con la labor”, dijo Flores Urrutia, al asegurar que los reclamos serán evacuados en el mismo orden en que fueron ingresados ​​al órgano jurisdiccional. Explicó que, en caso de que proceda algún recuento jurisdiccional, este se realizará con escrutadores del TJE, la participación de los aspirantes involucrados y la presencia del magistrado ponente. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. “Ningún miembro de la mesa que quiera obstruir el proceso será despedido porque no vamos a permitir los mismos hechos que se registraron en el Consejo Nacional Electoral”, sostuvo. El titular del órgano jurisdiccional recordó que la ley establece un plazo de 30 días para resolver los recursos una vez que se da lugar a la apelación, por lo que el tribunal cuenta con aproximadamente 20 días para dar trámite a los 97 recursos de apelación presentados.

Aunque la ley concede un plazo de hasta 30 días al órgano jurisdiccional para resolver los reclamos, se espera que el TJE evacúe los recursos en un plazo máximo de 15 días, debido a que el próximo 25 de enero deben asumir funciones los nuevos diputados y las autoridades electas de la corporación municipal del Distrito Central, mientras que a nivel presidencial la toma de posesión está programada para el 27 de enero

Solicitud

En un oficio dirigido al titular del TJE, Mario Flores Urrutia solicitó al CNE para que en un término de 24 horas remita al órgano jurisdiccional todas las diligencias administrativas en el caso del actual alcalde capitalino, Jorge Aldana. "Solicitando en que un máximo de 24 horas, remita al TJE todas las diligencias administrativas relativas a la solicitud de escrutinio especial y contabilización de actas presentadas en nombre y presentación del ciudadano Jorge Alejandro Aldana Bardales", cita la misiva.