TJE prevé resolver en 17 días las impugnaciones electorales presentadas

El Tribunal de Justicia Electoral informó que las impugnaciones interpuestas tras el proceso electoral serán analizadas y resueltas en un plazo aproximado de 17 días, conforme a los tiempos establecidos en la normativa vigente.

  • Actualizado: 02 de enero de 2026 a las 15:40
