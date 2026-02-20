  1. Inicio
Juan Orlando Hernández habla sobre su estilo de vida y niega lujos

El expresidente afirmó que su familia atraviesa dificultades económicas, aunque con el apoyo de sus hijas y amigos logran salir adelante día a día.

  • Actualizado: 20 de febrero de 2026 a las 10:25
