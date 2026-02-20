EH Plus
Inicio
.
Multimedia
.
Videos
.
Videos Honduras
Juan Orlando Hernández habla sobre su estilo de vida y niega lujos
El expresidente afirmó que su familia atraviesa dificultades económicas, aunque con el apoyo de sus hijas y amigos logran salir adelante día a día.
Rodiney Cerrato
seguir +
Actualizado: 20 de febrero de 2026 a las 10:25
El Heraldo Videos
Videos Honduras
Juan Orlando Hernández habla sobre su estilo de vida y niega lujos
Rodiney Cerrato
Videos Honduras
El CN juramentó formalmente a la comisión interventora que asumirá la administración de la UNAG
Elvis Mendoza
Videos Honduras
Así operarán los buses modernos que prometen transformar la capital en 2027
Marbin López
Videos Honduras
IHTT apuesta por transformar el sistema de transporte a nivel nacional
Marbin López
Videos Honduras
Donald Trump habría financiado traslado de JOH a exclusivo hotel en NY tras indulto presidencial
Jefry Sánchez
Videos Honduras
Eloísa Rodríguez asume como jueza del Circuito Nacional de Criminalidad Organizada en Honduras
Jefry Sánchez
Videos Honduras
Capitalinos conmemoran Miércoles de Ceniza en Basílica de Suyapa, iniciando la Cuaresma
Marbin López
Videos Honduras
Congreso Nacional aprueba nuevo código de vestimenta para diputados, detallando prendas permitidas y prohibidas estrictamente
Jefry Sánchez
Videos Honduras
Emilio Maldonado, nuevo titular del IHTT, revisa estatus de la institución; promete trámites ágiles
Marbin López
Videos Honduras
Rotonda temporal en salida sur de Tegucigalpa estará a prueba durante una semana, confirma alcalde Zelaya
Jefry Sánchez
Videos Honduras
Juan Diego Zelaya reactivará represa San José antes del 1 de marzo para almacenar agua en invierno
Marbin López
Videos Honduras
Juan Diego Zelaya evaluará durante una semana nueva rotonda en salida sur Tegucigalpa frente Plaza Loarqu
Marbin López