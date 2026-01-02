TJE recibe 11 impugnaciones mientras vence plazo para recursos de elecciones 2025

Tegucigalpa, Honduras.-El Tribunal de Justicia Electoral (TJE) informó que, hasta las 10:32 a.m., ha recibido 11 impugnaciones vinculadas a los resultados de las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025. El plazo legal para presentar recursos vence este viernes 2 de enero a la medianoche.
El magistrado presidente del TSE, Mario Flores Urrutia, detalló a los medios de comunicación que ha recibido tres impugnaciones al nivel presidencial por parte del Partido Liberal, presentadas a través de su apoderada legal, Karla Romero.
Asimismo, detalló que se han interpuesto impugnaciones en el nivel de corporaciones municipales en los departamentos de Olancho, Santa Bárbara, Valle y El Paraíso.
Los recursos fueron admitidos en sesión de pleno y están siendo estudiados para emitir el proyecto de sentencia que será sometido a votación.
Flores Urrutia, explicó que la Ley Electoral concede tres días posteriores a la declaratoria oficial de resultados para que partidos, candidatos o apoderados legales presenten recursos si consideran que sus derechos fueron vulnerados. En esta etapa, el tribunal trabaja con plazo extendido para garantizar la recepción de todas las apelaciones dentro del tiempo legal.
El TJE tiene hasta 30 días para resolver los recursos, aunque reconoció que el tiempo podría ser insuficiente debido a limitaciones presupuestarias.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) emitió la declaratoria oficial de resultados el 30 de diciembre, en el que Partido Nacional obtuvo mayoría de curules en el Congreso Nacional con 49 diputados, seguido por el Partido Liberal con 41, Libre con 35, PINU con dos y Democracia Cristiana con uno.
En corporaciones municipales, el Partido Nacional obtuvo 151 alcaldías, seguido por Liberal 76, Libre 69 y PINU 1.
En el nivel presidencial, Nasry Juan Asfura Zablah fue declarado ganador con 1,479,822 votos, equivalentes al 40.27% del total escrutado.