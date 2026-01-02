TJE recibe 11 impugnaciones mientras vence plazo para recursos de elecciones 2025

Tegucigalpa, Honduras.-El Tribunal de Justicia Electoral (TJE) informó que, hasta las 10:32 a.m., ha recibido 11 impugnaciones vinculadas a los resultados de las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025. El plazo legal para presentar recursos vence este viernes 2 de enero a la medianoche.

El magistrado presidente del TSE, Mario Flores Urrutia, detalló a los medios de comunicación que ha recibido tres impugnaciones al nivel presidencial por parte del Partido Liberal, presentadas a través de su apoderada legal, Karla Romero.

Asimismo, detalló que se han interpuesto impugnaciones en el nivel de corporaciones municipales en los departamentos de Olancho, Santa Bárbara, Valle y El Paraíso.

Los recursos fueron admitidos en sesión de pleno y están siendo estudiados para emitir el proyecto de sentencia que será sometido a votación.

Flores Urrutia, explicó que la Ley Electoral concede tres días posteriores a la declaratoria oficial de resultados para que partidos, candidatos o apoderados legales presenten recursos si consideran que sus derechos fueron vulnerados. En esta etapa, el tribunal trabaja con plazo extendido para garantizar la recepción de todas las apelaciones dentro del tiempo legal.