Tomás Zambrano a Mel Zelaya: "Ya dejen en paz a Honduras"

Tegucigalpa, Honduras.-El jefe de bancada del Partido Nacional en el Congreso Nacional, Tomás Zambrano, criticó el rol del expresidente Manuel Zelaya Rosales, en medio del debate por el proceso electoral y el papel del Legislativo.
Zambrano pidió que “ya dejen en paz a Honduras”, al tiempo que acusó a Zelaya de seguir “embarrando a su grupo más cercano, incitándolos a cometer delitos que dentro de poco serán perseguidos por la ley”.
El diputado nacionalista advirtió que el material audiovisual que circula en redes sociales podría convertirse en evidencia judicial, al señalar que “todos estos videos van a ser pruebas de autores materiales e intelectuales de delitos que no prescriben”.
Zambrano subrayó la necesidad de fortalecer el Estado de derecho y llamó a un cambio estructural en las instituciones del país, asegurando que “2026 debe ser el año del Fortalecimiento Institucional y la instauración del imperio de la ley”.
Asimismo, insistió en la urgencia de una transformación profunda del sistema político y administrativo del país, al manifestar que “necesitamos un reseteo institucional”.
Las declaraciones del jefe de bancada del Partido Nacional surgen luego de que el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, manifestara que la Comisión Permanente actuará conforme a lo establecido en la Constitución de la República, al afirmar que quieren anular las elecciones.
Además, el titular del Legislativo advirtió que, en caso de que la declaratoria de elecciones presente irregularidades, el Congreso Nacional revisará el proceso y aplicará las medidas correspondientes, conforme a sus atribuciones legales.
Finalmente, Zambrano hizo un llamado a dejar atrás la confrontación política y priorizar las necesidades de la ciudadanía, afirmando que “este nuevo año tiene que ser de trabajo y respuesta al pueblo, no más odio ni división entre los hondureños”.