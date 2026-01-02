Tomás Zambrano a Mel Zelaya: "Ya dejen en paz a Honduras"

Tegucigalpa, Honduras.-El jefe de bancada del Partido Nacional en el Congreso Nacional, Tomás Zambrano, criticó el rol del expresidente Manuel Zelaya Rosales, en medio del debate por el proceso electoral y el papel del Legislativo.

Zambrano pidió que “ya dejen en paz a Honduras”, al tiempo que acusó a Zelaya de seguir “embarrando a su grupo más cercano, incitándolos a cometer delitos que dentro de poco serán perseguidos por la ley”.

El diputado nacionalista advirtió que el material audiovisual que circula en redes sociales podría convertirse en evidencia judicial, al señalar que “todos estos videos van a ser pruebas de autores materiales e intelectuales de delitos que no prescriben”.