Los 10 peores funcionarios de Honduras

Roosevelt Hernández, Luis Redondo, Milton Benítez y Gerardo Torres encabezan el listado de los peores funcionarios de 2025, conozca a continuación qué otros funcionarios están este listado.
1) Roosevelt Hernández: El exuniformado que atentó contra la libertad de prensa
Con uno de los cargos inventados en el gobierno actual, el otrora líder de la Oposición Indignada se convirtió en el rostro del discurso de odio. Como burócrata ha concentrado sus esfuerzos en redes sociales en ataques, haciendo uso de la diatriba y mofa. Una investigación de EL HERALDO reveló que más del 40% de sus publicaciones son ataques. También exigió quitarle la personería jurídica a la Confraternidad Evangélica de Honduras (CEH).
2) Luis Redondo: Abusos e ilegalidad desde la presidencia del Congreso
En los anales será recordado no solo como un diputado tránsfuga, sino por haber asumido la Presidencia del Congreso Nacional de forma arbitraria, estar al servicio incondicional de Libertad y Refundación (Libre) y, sobretodo, convertirse en lo que una vez condenó con vehemencia. Para la cuarta y última legislatura, Redondo siguió cometiendo abusos con su investidura y llevó a una parálisis legislativa por falta de consensos con la oposición. Por haber obstaculizado el recuento de votos en el proceso electoral acaecido el último domingo de noviembre se le fue revocada la visa para viajar a los Estados Unidos.
3) Milton Benítez: El falaz y artífice de la crítica destructiva
Aunque casi todo el año pasó desapercibido, volvió a salir a escena el mejor conocido como “El Perro Amarillo” con argumentos falaces, criticando sin pudor a empresarios del sector privado previo a las elecciones generales. Benítez no tuvo el mismo impacto que en el pasado, sino que fue cuestionado por plegarse a lo que condenó en el pasado, pero ahora se hizo de la vista gorda y oídos sordos ante la opinión pública.
4) Gerardo Torres: Un todólogo sin la idoneidad para el cargo
Sin ser un diplomático de carrera ni tener la idoneidad para el cargo que ostenta, el vicecanciller de Honduras se mantuvo vigente en los medios de comunicación para defender a capa y espada la administración de Xiomara Castro hasta enfrascarse en controversia con detractores y hasta con otros funcionarios. Torres también fue acusado de chantaje por una mujer para evitar demanda por pensión alimenticia.
5) Miguel Briceño: El exponente del discurso de odio
6) Erick Tejada Carbajal: El activista que no rescató a la estatal
Nunca fue nombrado como gerente en propiedad en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), donde se desempeñó “ad honorem” y ni con el Programa Nacional de Reducción de Pérdidas (PNRP), Unidad Técnica de Control de Distribución (UTCD) pudo rescatar a la estatal que siguió operando en números rojos. En su lugar Tejada fungió más como un activista político que como un técnico y profesional comprometido.
7) Vladimir Coello: Servidor público con nulos resultados
Poco o nada se hizo desde la Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción encabezada por un abogado que aseguró en el 2024 que no había un acto de corrupción en la gestión pública. Luego del escándalo en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Coello brindó un escueto informe en cadena nacional en el que solo indicaba deficiencias administrativas y financieras en la ejecución del Fondo de Administración Solidaria.
8) Isis Cuéllar: La protagonista en el escándalo Chequesol
Su nombre resonó en la palestra por haber sido la figura central en un esquema de repartición de cheques, desviando recursos públicos por medio de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) para favorecer a allegados. Si bien la congresista fue suspendida de su partido, Libertad y Refundación (Libre), continuó sus funciones en el Congreso Nacional. Además, sin importar sus actos irregulares, logró reelegirse en los comicios pasados.
9) José Carlos Cardona: Salpicado en desvíos y un crítico de todo
El escándalo de corrupción en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) le costó el cargo de secretario a José Carlos Cardona. El exfuncionario alega su inocencia y, ante el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) sostuvo que no tenía equipo para supervisar la ejecución de fondos, pero se vio obligado a renunciar. Desde ese entonces, Cardona ha concentrado sus esfuerzos, estando en la llanura, a criticar a todo y a todos, así como a promover el odio.
10) Javier Efraín Bú Soto: Un incompetente en el servicio exterior
Ni porque fue embajador de Honduras en los Estados Unidos de América, el togado y profesional en Derecho Internacional e Inmigración emprendió acciones que permitieran gestionar la continuidad del Estatus de Protección Temporal (TPS) para los compatriotas que residen en la nación del norte. A partir del 9 de junio de 2026 fue juramentado como canciller, sin embargo, ha demostrado ser incompetente, según sectores y la crítica popular.