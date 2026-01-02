Los 10 peores funcionarios de Honduras

2) Luis Redondo: Abusos e ilegalidad desde la presidencia del Congreso

En los anales será recordado no solo como un diputado tránsfuga, sino por haber asumido la Presidencia del Congreso Nacional de forma arbitraria, estar al servicio incondicional de Libertad y Refundación (Libre) y, sobretodo, convertirse en lo que una vez condenó con vehemencia. Para la cuarta y última legislatura, Redondo siguió cometiendo abusos con su investidura y llevó a una parálisis legislativa por falta de consensos con la oposición. Por haber obstaculizado el recuento de votos en el proceso electoral acaecido el último domingo de noviembre se le fue revocada la visa para viajar a los Estados Unidos.