TJE iniciará esta semana el recuento jurisdiccional de impugnaciones electorales

Tegucigalpa, Honduras.- El Tribunal de Justicia Electoral (TJE) iniciará esta semana el recuento jurisdiccional de los recursos de impugnación y apelación que cumplieron con los requisitos establecidos al momento de su presentación. Durante el fin de semana, según informó el presidente del órgano jurisdiccional, Mario Flores Urrutia, el pleno del TJE sostuvo reuniones para definir los lineamientos bajo los cuales se desarrollará el proceso.

Como parte de lo acordado en los plenos jurisdiccionales, los magistrados del TJE determinarán si aceptan o no el apoyo de distintos sectores de la sociedad civil para llevar a cabo el recuento, ante la falta de presupuesto para ejecutar esta etapa del proceso electoral. Una de las elecciones más cuestionadas es la de la alcaldía del Distrito Central, donde el Consejo Nacional Electoral (CNE) ya declaró como alcalde electo a Juan Diego Zelaya, del Partido Nacional. El Consejo Nacional Electoral informó que, con el 99.80 % de las actas escrutadas, el aspirante encabezó el recuento y se sitúa como alcalde electo.