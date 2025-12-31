Ambiente sereno predomina en la Alcaldía del Distrito Central tras declaratoria electoral

Luego de que las consejeras Ana Paola Hall, Cossette López y el consejero suplente Carlos Enrique Cardona del Consejo Nacional Electoral (CNE) emitieran, dentro del plazo establecido, la declaratoria de resultados al nivel de corporaciones municipales y diputaciones, la Alcaldía del Distrito Central presenta un ambiente sereno y tranquilo.
La serenidad también se percibe en los alrededores de la alcaldía, donde la circulación peatonal y vehicular se desarrolla sin interrupciones.
El CNE declaró como ganador de la Alcaldía del Distrito Central al candidato Juan Diego Zelaya, quien obtuvo 164,465 votos, superando a su rival más cercano, Jorge Aldana, de Libertad y Refundación (Libre), por más de 888 votos.
Este resultado corresponde al 99.80 % de las actas escrutadas.
Durante la noche del martes 30 de diciembre, un grupo pequeño de colectivos del partido Libre se tomaron brevemente las instalaciones de la Alcaldía del Distrito Central luego de la declaratoria final de las elecciones generales.
El excandidato Jorge Aldana manifestó en HCH la noche del martes su desacuerdo con la declaratoria y anunció que no entregará la alcaldía hasta que se cuente la totalidad de los votos.
En general, la sede municipal refleja un clima de normalidad, con personal administrativo realizando sus labores habituales.
A pesar de la reciente proclamación de Juan Diego Zelaya como alcalde electo, el plantel se mantiene bajo control, sin alteraciones mayores en la rutina diaria.
La seguridad interna y el personal garantizan que las operaciones continúen con normalidad, minimizando cualquier posible tensión generada por disputas políticas.
Según los resultados de la declaratoria en el nivel de corporaciones municipales, el Partido Nacional aseguró la mayoría con 151 alcaldías, seguido por el Partido Liberal con 76, Libre con 69 y el PINU con una.