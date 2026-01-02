Amenaza de 'Mel' y Redondo para anular declaratoria es ilegal y genera repudio

Tegucigalpa, Honduras.– Como un delito y una acción orientada únicamente a crear caos y confrontar en la población calificaron diversos sectores y la oposición política el anuncio del presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, sobre la realización de un “análisis jurídico” sobre la validez de la declaratoria de elecciones. Ante ello, las reacciones de rechazo y repudio no se hicieron esperar. Sectores advirtieron que cualquier acción que se adopte desde la “ilegal” Comisión Permanente carecerá de legitimidad, al tiempo que calificaron la acción como un plan de boicot a la democracia. "Ya dejen en paz a Honduras, 'Mel' Zelaya (coordinador de Libertad y Refundación) sigue embarrando a su grupo más cercano, incitándolos a cometer delitos que dentro de poco serán perseguidos por la ley. Todos estos videos van a ser pruebas de autores materiales e intelectuales de delitos que no prescriben. 2026 debe ser el año del Fortalecimiento Institucional y la instauración del imperio de la ley", señaló el jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano.

Continuó: "Necesitamos un reseteo institucional, este nuevo año tiene que ser de trabajo y respuesta al pueblo , no más odio ni división entre los Hondureños". Por su parte, el analista Olban Valladares señaló que la población, tras la declaratoria electoral, se encuentra en un escenario de “prudente optimismo”. No obstante, advirtió que persisten actores empeñados en generar inestabilidad. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. "Hay demasiados individuos, personajes que todavía están con el ánimo de provocar problemas, de enturbiar las aguas, contrario a la opinión mundial; ya no estamos hablando solo de los amigos centroamericanos, hay una opinión mundial que avala el proceso que nos esta augurando éxitos en los tiempos venideros", sostuvo. A casi una semana de la declaratoria oficial de los comicios —que ubicó a Libre en la tercera posición con un 19% y dejó fuera de la reelección al aún titular del Congreso—, Redondo justificó que, de encontrarse irregularidades, revisaría el proceso y aplicaría las medidas correspondientes.

"Caramba, Chómpiras y Botija se quedan cortos frente a la conducta de estos actores políticos, conviene recordar que la Comisión Permanente es tan ilegal como lo es el actual presidente del Congreso, según los propios fallos constitucionales. Como enseña la historia: lo que nace torcido no se endereza y ni siquiera los reinados más absolutos son eternos, faltan 25 días para la finalización de la era de Luis XVI, se va", indicó la diputada y designada presidencial electa, María Antonieta Mejía. A criterio del analista Germán Dubón, es improcedente que la Comisión Permanente tenga facultades para declarar nulo el proceso electoral, como ha sugerido el coordinador de Libre, Manuel Zelaya. "La Constitución dice que los diputados pueden autoconvocarse, los cuales lo hicieron antes de la Comisión Permanente, entonces quienes están facultados es el pleno de diputados que están ya constituidos. La Comisión Permanente está de más y no podría llevar acabo decisiones en función de lo que esta, aunque el presidente de la comisión ostente la presidencia del Congreso Nacional", explicó.

Comisión Permanente ilegal

Durante una entrevista concedida en Dulce Nombre de Culmí, Olancho, Zelaya Rosales ordenó el jueves pasado a Redondo convocar a los diputados, sin precisar si abarcaría al pleno o a la cuestionada Comisión Permanente. Asimismo, consultó sobre las atribuciones de esta última. "Tiene la Comisión Permanente del Congreso —expresó— para anular estas elecciones fraudulentas que han engañado al pueblo, imagínese le están robando la alcaldía (de la capital) a (Jorge) Aldana". "¿Qué poder tiene la Comisión Permanente para que tome las acciones que son necesarias para adecentar este país y crear un precedente? Y el pueblo hondureño tiene derecho a la insurrección", enfatizó el expresidente. "Entonces, tiene un reto, presidente. Tome las acciones", le indicó Zelaya a Redondo. "Usted sabe que sí", respondió el parlamentario, que en las recientes elecciones no alcanzó la reelección al quedar por fuera de la integración de diputados por Cortés. La conversación entre ambos dirigentes políticos fue transmitida por un medio televisivo estatal, mientras Redondo acompañaba el 1 de enero a la presidenta Xiomara Castro y su familia en la misa por la celebración patronal de Dulce Nombre de Culmí, donde la mandataria realizó la entrega de su primera ofrenda del año, como parte de una tradición en su gobierno.