Diputados de oposición convocan a sesión extraordinaria

Las diputadas Maribel Espinoza y Merary Díaz realizaron la convocatoria para este martes a las 3:00 de la tarde

  • 04 de noviembre de 2025 a las 06:43
Diputados de oposición convocan a sesión extraordinaria

El pasado 28 de octubre los diputados de oposición ampliaron el periodo de sesiones durante una sesión en la plaza La Merced, en los bajos del Congreso.

 Foto: Emilio Flores | El Heraldo

Tegucigalpa, Honduras.-Los diputados de oposición convocaron para este martes 4 de noviembre a una sesión extraordinaria en el Congreso Nacional.

"Convocamos a los diputados del Congreso Nacional de la República, a una SESIÓN DE CARÁCTER EXTRAORDINARIA, la que se llevará a cabo el día martes 4 de noviembre del presente año dos mil veinticinco (2025) a las tres de la tarde (3:00 pm), en el Congreso Nacional de Honduras", se lee en la convocatoria.

Maribel Espinoza pide a Redondo que la investigue a ella y que no ataque a los medios de comunicación

"Los convocantes nos vemos obligados a realizar la presente convocatoria ante el impedimento ilegal que ejerce la Junta Directiva del Congreso Nacional, para celebrar sesiones ordinarias de este poder del Estado y el nombramiento ilegal de una Comisión Permanente", explican los parlamentarios.

"Siendo una responsabilidad de todo Diputado a asistir y votar a las sesiones a las que sea convocado, entendiendo que conforme el artículo 193 Constitucional ni el mismo Congreso, ni otra autoridad del Estado o particulares, podrán impedir la celebración de sesiones y su contravención constituye delito contra los poderes del Estado", agregaron.

Diputados de oposición convocan a sesión extraordinaria

