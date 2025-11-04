Diputados de oposición convocan a sesión extraordinaria

Tegucigalpa, Honduras.-Los diputados de oposición convocaron para este martes 4 de noviembre a una sesión extraordinaria en el Congreso Nacional.

"Convocamos a los diputados del Congreso Nacional de la República, a una SESIÓN DE CARÁCTER EXTRAORDINARIA, la que se llevará a cabo el día martes 4 de noviembre del presente año dos mil veinticinco (2025) a las tres de la tarde (3:00 pm), en el Congreso Nacional de Honduras", se lee en la convocatoria.