Maribel Espinoza pide a Redondo que la investigue a ella y que no ataque a los medios de comunicación

Tegucigalpa, Honduras.- La diputada liberal Maribel Espinoza se responsabilizó la noche de este lunes de un espacio solicitado en Diario EL HERALDO y La Prensa sobre un decreto que aprobaron la semana pasada más de 70 diputados del Congreso Nacional. Su reacción obedece a que Luis Redondo, presidente del Congreso Nacional, ha publicado en las redes sociales una aclaración intimidatoria contra estos dos medios de comunicación que publicaron el decreto que prorroga las sesiones del Congreso Nacional. El equipo de comunicación del Congreso, dirigido por la periodista Grace Saravia, envió temprano a EL HERALDO un comunicado afirmando que era una réplica a la publicación de la semana pasada.

A sus emisarios se les explicó que en todo caso correspondía hacer un campo pagado en respuesta al espacio solicitado la semana pasada. Sin embargo, el comunicado de Luis Redondo contempla acciones intimidatorias contra los medios que publicaron el decreto de prórroga de sesiones. La abogada y diputada Maribel Espinoza, que fue la que demandó el espacio solicitado, salió al paso del comunicado de Redondo. En un mensaje en su cuenta de X, Espinoza asume la responsabilidad de esos espacios solicitados y le pide a Redondo que se vaya contra ella y no contra los medios de comunicación.

Pronunciamiento íntegro de la diputada Maribel Espinoza



Al PUEBLO HONDUREÑO



En cumplimiento de lo ordenado por el PLENO del Congreso Nacional, se hizo la publicación de la resolución adoptada en relación con la prórroga del plazo de sesiones ordinarias del CN en los medios de comunicación, porque el Diario Oficial La GACETA, controlado por el Ejecutivo, se negó hacerlo. Le sugiero al Sr. Luis Redondo que ahorre los fondos públicos que gasta en su departamento legal en investigaciones. Soy la responsable de esas publicaciones y si quiere denunciarme, que lo haga. A mí no me va a intimidar porque mis actuaciones están enmarcadas dentro de la ley. Si lo que quiere es una excusa para cerrar medios de comunicación por mis actos, venga por mí.

Amenazas de Luis Redondo a los medios

No es novedad que el titular del Congreso Nacional tome acciones en contra de los medios de comunicación, pues en febrero de 2025, Redondo acusó a ciertos medios y a ONG de manipular la opinión pública, financiados por agencias extranjeras, y los tildó de “mercenarios mediáticos” y “agentes de desinformación”. Un año atrás, en 2024, en una clara muestra de intolerancia y falta de transparencia, Luis Redondo bloqueó de sus redes sociales a Diario EL HERALDO, luego de la publicación de la denuncia de incumplimiento en sus deberes de paternidad hecha por su supuesta expareja, Alejandra Bustillo. En ese entonces, sectores manifestaron que las amenazas de Redondo son un riesgo grave para la libertad de prensa, destacando que él bloqueó desde sus redes sociales a este rotativo por “no informar de acuerdo con sus intereses"