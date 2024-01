Luis Redondo bloquea de sus redes a EL HERALDO

En una democracia los medios de comunicación juegan un papel de veeduría social y de denuncia. Ayer, Alejandra Bustillo arremetió una vez más contra Redondo.

“No te tengo miedo, Luis Redondo, ilegal del Congreso, sos tan cobarde que tenés que llamar a mis familiares para intimidarlas para que yo me retracte y diga que todo es mentira. No me vas a callar y si querés un salpicadero va a haber uno y bien sabés de qué hablo”, declaró.