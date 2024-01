“No te tengo miedo”: Madre de supuesta hija de Luis Redondo denuncia amenazas

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Alejandra Bustillo, una mujer residente en el estado de Virginia, Estados Unidos, denunció públicamente a Luis Redondo, presidente del Congreso Nacional, alegando amenazas y presiones de parte de él para que se retracte sobre el supuesto incumplimiento de sus responsabilidades como padre de la hija que ambos habrían concebido.

A través de su cuenta de X, antes Twitter, Bustillo expresó: “No te tengo miedo, Luis Redondo, ilegal del Congreso Nacional, sos tan cobarde que tenés que llamar a mis familiares para intimidarlas para que yo me retracte y diga que todo es mentira. No me vas a callar y si querés un salpicadero va haber uno y bien sabes de qué hablo.”