La reelección presidencial es inexistente, dice magistrado Milton Jiménez Puerto

Fue el abogado Milton Jiménez Puerto, quien integra la Sala Civil y la coordina, que se refirió al polémico tema y dijo que sería ilegal si alguien busca reelegirse.

“Desde la perspectiva nuestra la reelección presidencial no es válida ni legal y tampoco debe ser objeto de conocimiento alguno porque basta con revisar la sentencia que dictó la Sala Constitucional en el primer período de Juan Orlando Hernández, ahí claramente se dicta que no está establecida la reelección, sino que simplemente no se está sancionando penalmente el hecho que alguien lo promueva”, indicó.

Puerto enumeró las formas en cómo la reelección podría llegar a ser legal. “No significa que eso implique una reforma constitucional que solo se puede hacer en el Congreso, o más bien al ser artículos pétreos mediante una Asamblea Nacional Constituyente”, adujo.