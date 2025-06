Cossette López: “No permitiremos que el CNE se convierta en oficina de un partido”

Tegucigalpa, Honduras.- La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, denunció este viernes una “campaña orquestada y malintencionada” por parte del consejero Marlon Ochoa, a quien señaló de intentar desacreditar la institucionalidad del órgano electoral con declaraciones “tendenciosas” en redes sociales.

“Están convirtiendo la asesoría legal en una oficina de trámite de un partido político. Eso no lo vamos a permitir. Están introduciendo dictámenes desde afuera”, advirtió la funcionaria.

La denuncia surge tras la solicitud que hiciera Ochoa a la Unidad Legal del CNE para emitir un dictamen sobre los términos de referencia aprobados por el pleno, relacionados con el Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).

Según López, ese dictamen no tiene validez, ya que no puede estar por encima de una resolución adoptada en sesión plenaria.

Indicó que la resolución legal omitió intencionalmente tres párrafos claves —referentes a la supervisión humana del sistema— que fueron introducidos por ella y la consejera Ana Paola Hall.

Detalló que el pasado miércoles a las 5:00 p.m, Ochoa solicitó el dictamen mediante la Secretaría General del CNE, el cual fue remitido una hora más tarde a la asesoría legal.

No obstante, a las 7:47 p.m. ya se había recibido un documento de siete páginas elaborado por el abogado Arnold Orellana, vinculado al partido Libertad y Refundación (Libre).

“Esto no es un asunto de partidos. Es un órgano colegiado. Y no es cierto que ese dictamen se hizo en una hora. Pone en duda si se están introduciendo documentos desde fuera del CNE para que solo se suscriban internamente. Eso es corrupción”, afirmó López.

Señaló que el consejero Ochoa estaría promoviendo una interpretación del TREP que limite las facultades del pleno para verificar y validar actas, lo cual considera ilegal.

“El artículo 283 nos faculta exclusivamente a nosotros para analizar y totalizar actas. No las computadoras”, enfatizó.

Asimismo, denunció que la asesoría legal del CNE se estaría convirtiendo en “una secretaría de trámites”, al aceptar documentos previamente elaborados sin consulta a los asesores internos.

Alertó sobre prácticas irregulares como la interceptación de correspondencia, la fabricación de dictámenes externos y su entrega directa a representantes del partido Libre.

López agregó que existen otros factores que amenazan la transparencia del proceso electoral, como la falta de información sobre el paradero de más de 300,000 Documentos Nacionales de Identificación (DNI), presuntas irregularidades en la recolección de huellas biométricas, y propaganda anticipada en forma de grafitis que promueven candidaturas.

“Lamento toda la malicia que se está introduciendo en este proceso. No se han dado cuenta de que ya no están en la oposición. Nosotros no estamos para hacer fraude, sino para evitarlo”, manifestó.

La presidenta del CNE reiteró que el ente electoral es autónomo y no está sujeto a presiones políticas, y subrayó que su compromiso es garantizar un proceso electoral transparente, pese a los intentos de desestabilización desde sectores internos y externos.