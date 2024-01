“Me dijo que él tenía el poder y no iban a proceder”: Madre de presunta hija de Luis Redondo

Por otro lado, en un nuevo video, la mujer, quien reside en el estado de Virginia, Estados Unidos, mostró un documento que probaría que ella ya interpuso la demanda correspondiente por los alimentos de su hija, pero aseguró que como el diputado la tiene bloqueada de sus redes sociales no se ha podido comunicar con él para llegar a un acuerdo, lo que la orilló a exponerlo públicamente.

Bustillo, comenzó contando cómo se dio la ruptura de la relación y cómo él le pidió posteriormente que volvieran a estar juntos, pero ella se negó.

“Tenía cosas importantes qué hacer y nunca tenía tiempo para nosotros, entonces ahí fue cuando en mayo de este año 2023 le pedí que termináramos la relación, él vino a buscarme dos días después de que yo terminara la relación, a pedirme que por favor no lo dejara, que volviera con él, pero yo estaba trabajando, entonces no me encontró en la casa, solo estuvo con la niña y después de eso se fue”, detalló la joven.

“Como él no se presentó a los 10 días que dice este documento que él se tenía que presentar para empezar toda la documentación, el departamento de Child Support (Manutención de los hijos) manda este mensaje donde dice que él tiene que pagar la cantidad al año de 14,090. 76 dólares, por manutención de la niña, con 1,648.06 de intereses que son como para el Estado, la parte con la que el Estado se queda por el trámite y es un total de 15, 748.82, hasta el momento el señor no ha pagado esto”, añadió, al tiempo que mostraba el papel en mención a la cámara.